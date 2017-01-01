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Burhaniye'de İngilizce Sokağı açıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenlerinin öncülüğünde oluşturulan İngilizce sokağı törenle açıldı. BENGİ Projesi kapsamında öğrencilerin dil bilincini ve gelişimini desteklemek, öğrencilere İngilizce dilini sevdirmek ve motivasyon sağlamak amacıyla İngilizce Öğretmenleri Emel Yaz, Özlem Özbek, Sefer İsmail Cin, Bahar Özger ve Eylem Ede öncülüğünde okul koridorları görsellerle süslendi.

Hürriyet Ortaokulu'nda hazırlanan İngilizce Sokağı'nın açılışı, Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent tarafından yapıldı. Okulda, kitap okumaya verilen değerin gösterilmesi ve öğrencilerde okuma bilincinin oluşturulması amacıyla BENGİ Çalışma Sınıfı da oluşturuldu. Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, etkinlikleri yerinde gezerken, Okul Müdürü Karanfil Bilgin ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

(FT)



19.05.2017 19:14:14 TSI

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