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Hürriyet Mahallesinde geleneksel pilav hayrı yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Mahallesinde düzenlenen hayır pilavı ilgi gördü. Hayra, Kaymakam Hüseyin Öner ile Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ile Cemil Bahadır'da katıldı.

Hürriyet Mahallesi Camiinde Cuma namazı öncesi mevlit okunurken, namaz sonrası da bolluk ve bereket duaları yapıldı. Duanın ardından yüzlerce vatandaşa etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Mahalle Muhtarı İrfan Baltacı, konukları teker teker karşılarken, hayra katılanlara teşekkür etti. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, Muhtar İrfan Baltacı'ya teşekkür ederken, hayırların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söylediler.

(FT)



19.05.2017 19:16:04 TSI

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