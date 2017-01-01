YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye' de liseli tiyatrocular profesyonelleri aratmadı

Burhaniye' de liseli tiyatrocular profesyonelleri aratmadı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencilerinin oynadıkları Artiz Mektebi adlı oyun büyük ilgi gördü. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki oyunu, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır ile İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan'da izledi.

Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl sonundaki tiyatro geleneğini bozmadı. Kandemir Konduk ve Müjdat Gezen'in yazdığı oyunun yönetmenliğini de Edebiyat Öğretmeni Nadir Candemir üstlendi. 2 perdelik oyunda görev alan liseliler, profesyonelleri aratmadı. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen vatandaşlar, öğrencilere bol bol alkışladı. Oyuna 5 ayda hazırlandıklarını anlatan Öğretmen Nadir Candemir, yıl sonlarında tiyatro etkinliklerinin geleneksel hale geldiğini söyledi. Oyunu büyük bir beğeni ile izlediklerini anlatan Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır, Okul Müdürü Mehmet Arslan, Öğretmen Nadir Candemir ve başarılı öğrencileri kutlarken, belediye olarak kültürel çalışmalara destek olduklarını söylediler.

(FT)



19.05.2017 19:16:59 TSI

NNNN

