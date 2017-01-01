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Tokat Öğretmen Okulu Mezunları Ayvalıkta buluştu



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Her yıl Geleneksel hale gelen Tokat Öğretmen Okulu Mezunları Buluşuyor etkinliğinin bu yıl ki adresi Balıkesir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayvalık oldu.

Öğretmen Okulu mezunu olan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın da etkinliğe katılırken, Milletvekili Durmaz yaptığı açıklamada; "Tokat öğretmen okulu çatısı altındaki o gizemli havayı solumuş; arkadaşlık, dostluk, özveri duygularını dolu dolu yaşayarak, bir dilim ekmeğini paylaşmış, ülkenin sancılı dönemlerden geçtiği o günlerde, ülke sevdasının ağırlığını omuzlarında taşımayı severek üstlenmiş, aklını yüreği ile birleştirip, terazi kefesini daima dengede tutarak sevgi ve sabırla adalet dağıtmış, insani değerleri yaşam felsefesi yapan çok değerli öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Öğretmen okullarının kimyasında var olan tüm güzellikleri yaşamak için bu yıl Ayvalıkta'yız. Öğretmen okullarının bizlere verdiği öğretmenlik terbiyesi ve kültürüyle yetişmiş; Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ülke olma yolundan asla sapmadan çok güzel nesiller yetiştirdiğimize yürekten inanıyorum. Ayvalık buluşmamıza katılan, mazeretlerinden dolayı katılamayan tüm Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan; 17 Mayıs'ta başlayan etkinliğin, 22 Mayıs Pazartesi günü sona ereceği öğrenildi.

(SS-



19.05.2017 19:18:32 TSI

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