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Kaymakam Dündar'dan Çilli Sınır Kapısı için girişim



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, yılan hikayesine dönen Çilli Sınır Kapısının açılması için girişimlerde bulundu.

Ankara'daki ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Dündar, Mamak Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Müfit Yıldırım ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'yle görüştüğünü söyledi. Çilli Sınır Kapısının açılması için hazırlanan fizibilite raporunu Bakanlık yetkililerine teslim ettiğini ifade eden Dündar, "İlçemizin ekonomisi ve genel anlamda gelişmesi için çok önemli olan Çilli Sınır Kapısının açılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Çiftci'yi ziyaret ettik. İlçemizin ekonomisine önemli katkı sunacak olan sınır kapısı ile ilgili hazırladığımız fizibilite raporunu teslim ettik. Halkımızın umut gözüyle baktığı sınır kapısı, ilçemizin ekonomik kalkınmasına da büyük destek verecektir. Bu kapsamda da gerekli tüm girişimlerde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. İnşallah sınır kapımız hizmete açılır" dedi.

(MSA-Y)



19.05.2017 19:19:31 TSI

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