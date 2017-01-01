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Gürsu'da 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gürsu'da törenlerle kutlandı.

Gürsu'nun merkezinde, ilçe protokolü, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkının katılımıyla, Gürsu Belediyesi Ay Yıldız Mehteran Takımı'nın gösterisi eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ecdadımızın emaneti olan vatanımızı daima koruyacaklarına inandığımız gençlerimize olan inancın göstergesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz, vatanına, milletine, ailesine, manevi değerlerimize bağlı, aydınlık nesillerle, inşallah, al bayrağımız bu vatan toprakları üzerinde ilelebet dalgalanacaktır" dedi.

Gürsu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen faaliyette öğrenciler tarafından sunulan spor gösterileri ilgi gördü. Başarılı sporcuların ödüllendirildiği programda folklor gösterisi de sunuldu.

(MŞ)



19.05.2017 19:37:31 TSI

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