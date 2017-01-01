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Suriye Gazeteciler Kulübü'nden Gaziantep basınına teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Dünya Gazeteciler Günü dolaysıyla Suriyeli Gazeteciler Kulübü adına plaket töreni düzenlendi.

Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen plaket törenine Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Suriye Gazeteciler Kulübü Başkanı Muhammed Emin, Suriye Basın Özgürlük Merkezi Başkanı Kemal Şeho ve Suriyeli basın mensupları katıldı.

Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleşen plaket töreninde, Suriye Gazeteciler Kulübü Başkanı Muhammed Emin tarafından Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'a plaket hediye edildi.

"İnşallah bayramdan sonra da tüm üyelerimize çeşitli alanlarda farklı kurslar vereceğiz" diyen Suriye Gazeteciler Kulübü Başkanı Muhammed Emin, "Gerçekleşen törende buranın kurulması büyük bir başarıdır çünkü bundan önce gazeteciler ve basın mensupları sistemsiz olarak çalışıyordu bir kurum kendilerini bir çatı altında toplamıyordu onun için bu kurum kuruldu" dedi.

Plaket ödülünden sonra söz alan Ay, "Sizlerin ne kadar zor şartlarda gazetecilik yapmaya çalıştığınızı biliyoruz, Bizler Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman yanınızdayız ,her türlü ortak proje yapmaya hazırız" dedi.

Tören plaketlerin verilmesiyle son buldu.

(ÖZ-Y)



19.05.2017 19:58:20 TSI

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