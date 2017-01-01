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Başkan Mehmed Ali Saraoğlu'nun Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kutlama Mesajı yayınladı.

Başkan Saraoğlu mesajında,"19 Mayıs necip Türk Milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılan en önemli adımdır. 19 Mayıs 1919 Türk milleti için tarihi dönüm noktalarından biridir. Her yandan düşmanlarca kuşatılmış ve bütün teçhizatları ellerinden alınmış bir milletin, vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayısın 98. yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919`da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketi, yurdumuza dalga dalga yayılmış milletimizin inanç ve azmiyle birleşerek, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Gençliğimiz, bizim zenginliğimiz, geleceğimiz, istikbalimiz, cumhuriyetimizin sarsılmaz emanetçileridir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum " görüşlerine yer verdi.(EFE)



19.05.2017 20:02:56 TSI

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