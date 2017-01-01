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Kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından vuruldu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da meydana gelen silahlı kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Arap Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan Cemal Y. (29) kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahtan çıkan mermilerle yaralandı. Sağ baldırı ve sağ ayak üstünden yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şİ-Y)



19.05.2017 20:57:01 TSI

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