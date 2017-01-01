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Kdz. Ereğli'de Osmanlı Çileği Şenlikleri Korteji yapıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 21:51
Kdz. Ereğli'de Osmanlı Çileği Şenlikleri Korteji yapıldı
Kdz. Ereğli'de Osmanlı Çileği Şenlikleri Korteji yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.
Kdz. Ereğli Lisesi önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla Meydanbaşı caddesinden konser alanına kadar Devrek Belediyesi Bandosunun çaldığı marşlarla yürüdü. Ankara'dan şenlik için gelen Seymen ekibinin gösterisiyle devam eden programda konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Uysal yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Sizleri şenliklerin kültürel faaliyetleri, sportif faaliyetleri ile buluşturduk. Daha önce bir müzikle beraber eğlence yapamadık ama bugün sizler bunu hak ettiniz, hak ediyorsunuz. Özellikle bugün bütün gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Gençler sizleri çok seviyoruz, sizlere çok güveniyoruz. Karadeniz Ereğli'miz bugün dünden daha güzel. Yarın siz gençlerimiz ile beraber çok daha güzel olacağına sonsuz inanıyorum. Bugün başlangıcını yaptığımız Osmanlı Çileği Şenlikleri hayırlı uğurlu olsun diyorum, bu geceyi sizlere armağan ediyoruz."
Konuşmaların ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Konservatuar Müzik bölümü öğretim görevlileri ve öğrenciler konser verdi.
(VK-Y)

19.05.2017 21:51:22 TSI
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