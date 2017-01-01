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Gölcükte polisinden motosiklet sürücülerine uygulama

- Yapılan kontrollerde 15 motora 8 bin 522 TL ceza kesildi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gölcük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Asayiş Ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada 8 bin 522 TL ceza kesildi.

Gölcük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Asayiş Ekipleri tarafından Amiral Sağlam Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı. Gölcük Emniyet Müdürlüğü Trafik Asayiş Ekipleri tarafından Amiral Sağlam Caddesi üzerinde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren denetimde 40 motosiklet ve sürücüleri sorgulandı. Motosikletlerden 15 tanesine ceza kesildi. Bunlar ehliyetsiz kullanma, kask takmama, plaka saklama ve plaka olmaması gibi nedenlerden toplamda 8 bin 522 TL ceza yazılırken 2 motosiklet trafikten men edildi.

Gölcük Trafik Asayiş Ekipleri uygulama sırasında cezaların yanı sıra motosiklet kullanan sürücüleri kask takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı. Ekipler uygulamaların ara ara farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.

(KK-Y)



19.05.2017 21:52:46 TSI

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