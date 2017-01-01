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Yüzlerce motor tutkunu 19 Mayıs için buluştu



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KOCAELİ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında İzmit Perşembe Pazarında bir araya gelen yaklaşık 100 motosikletli kortej halinde şehir turu attı.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) ve Ottomans Motorsiklet Kulübünün birlikte organize ettiği tur İzmit Perşembe Pazarı alanında toplandı. Perşembe Pazarı alanını yavaş yavaş dolduran motosikletliler hareket etmek için iki kulübün başkanının işaretini beklediler. Komoto'nun Başkanı Yılmaz Tayden yapılan organizasyonla ilgili, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı anmak için Kocaeli genelindeki bütün motosiklet kulüpleriyle toplandık. Amacımız burada birlikteliği beraberliği Atamıza olan saygımızı, Gençlik ve Spor bayramımızı kutlamayı amaçlayarak toplandık. Bugün şehirde, şehir turumuzu yapacağız. Şehirde motosiklet kültürünü, motosikletin öcü olmadığını, alternatif trafik araçlarından biri olduğunu anlatmak için ekipmanımızla güvenli sürüşlerimizle her zaman yaptığımız sürüşlerden birini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların ardından motorcular bayraklarla motorlarına binerek motosikletli polisler eşliğinde kortej olarak şehir turuna çıktılar.

(ÖZ-Y)



19.05.2017 21:54:24 TSI

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