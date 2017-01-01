YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuşadası 8. Uluslararası Giritliler Festivali başladı

Kuşadası 8. Uluslararası Giritliler Festivali başladı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali başladı. 3 gün sürecek olan festivale Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda Giritli katılıyor.

Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle başladı. Festivalin açılış kokteyline Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Giritlilerin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Hakan Turhan, Ferah Sürekçi ile Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel de katıldı.

Açılış kokteylinde konuşan Belediye Başkanı Kayalı 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali'ni Girit kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediklerini belirterek "Toplumumuzun içinde barınan değişik kültürleri yaşatmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Girit kültürü de Kuşadası için büyük önem arz eder. Bu sebeple bizler Girit kültürüne de sahip çıkıyor, bu tür organizasyonlarla yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım bu festivalin bölge barışına katkısı olur" dedi.

8'inci Uluslararası Giritliler Festivali 20 Mayıs tarihinde Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Güvercinada'da düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Ayrıca 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali kapsamında, 21 Mayıs Pazar günü Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı'nda Girit kültürüne ait çeşitli etkinliklerin yer alacağı bir şenlik düzenlenecek.

(ZH-MB-Y)



20.05.2017 08:18:12 TSI

NNNN

