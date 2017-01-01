ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuşadası 8. Uluslararası Giritliler Festivali başladı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:18
Kuşadası 8. Uluslararası Giritliler Festivali başladı
Kuşadası 8. Uluslararası Giritliler Festivali başladı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali başladı. 3 gün sürecek olan festivale Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda Giritli katılıyor.
Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle başladı. Festivalin açılış kokteyline Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Giritlilerin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Hakan Turhan, Ferah Sürekçi ile Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel de katıldı.
Açılış kokteylinde konuşan Belediye Başkanı Kayalı 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali'ni Girit kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediklerini belirterek "Toplumumuzun içinde barınan değişik kültürleri yaşatmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Girit kültürü de Kuşadası için büyük önem arz eder. Bu sebeple bizler Girit kültürüne de sahip çıkıyor, bu tür organizasyonlarla yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım bu festivalin bölge barışına katkısı olur" dedi.
8'inci Uluslararası Giritliler Festivali 20 Mayıs tarihinde Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Güvercinada'da düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Ayrıca 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali kapsamında, 21 Mayıs Pazar günü Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı'nda Girit kültürüne ait çeşitli etkinliklerin yer alacağı bir şenlik düzenlenecek.
(ZH-MB-Y)

20.05.2017 08:18:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hayırsever esnaf hamilelere suyu ücretsiz veriyor
YEREL

HAYIRSEVER ESNAF HAMİLELERE SUYU ÜCRETSİZ VERİYOR
ydın'da en iyi çilek yetiştiricileri belirlendi
YEREL

YDIN'DA EN İYİ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLERİ BELİRLENDİ
Erdem; &quot;Aydın'da dev proje gündemde&quot;
YEREL

ERDEM; "AYDIN'DA DEV PROJE GÜNDEMDE"
Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
İngiliz acenteciler Kuşadası'nda
YEREL

İNGİLİZ ACENTECİLER KUŞADASI'NDA
Bakmayın tuvalet temizlediklerine onlar aslında mühendis
YEREL

BAKMAYIN TUVALET TEMİZLEDİKLERİNE ONLAR ASLINDA MÜHENDİS
Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkusu
YEREL

KUŞADASI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU
Didim'de Zübeyde Hanımın heykeli 19 Mayıs'ta adının verildiği parkta açıldı
YEREL

DİDİM'DE ZÜBEYDE HANIMIN HEYKELİ 19 MAYIS'TA ADININ VERİLDİĞİ PARKTA AÇILDI
Su kanalına düşen sürücüyü polis kurtardı
YEREL

SU KANALINA DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ POLİS KURTARDI
Kuşadası ve Didim'de 56 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI VE DİDİM'DE 56 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
19 Mayıs Aydın'da törenle kutlandı
YEREL

19 MAYIS AYDIN'DA TÖRENLE KUTLANDI
Tansiyonu düşen sürücü nehre uçtu
YEREL

TANSİYONU DÜŞEN SÜRÜCÜ NEHRE UÇTU
Söke'de el emeği göz nuru eserler sergilendi
YEREL

SÖKE'DE EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENDİ
Bozdoğan'da 19 Mayıs kutlandı
YEREL

BOZDOĞAN'DA 19 MAYIS KUTLANDI
Söke'de 19 Gençlik Spor Bayramı kutlamaları
YEREL

SÖKE'DE 19 GENÇLİK SPOR BAYRAMI KUTLAMALARI
ADÜ Didim MYO'da mezuniyet coşkusu
YEREL

ADÜ DİDİM MYO'DA MEZUNİYET COŞKUSU
Didim Anadolu Lisesi 19 Mayıs'ı festival tadında kutladı
YEREL

DİDİM ANADOLU LİSESİ 19 MAYIS'I FESTİVAL TADINDA KUTLADI
Didim'de 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

DİDİM'DE 19 MAYIS KUTLAMALARI
Aydın'da terör operasyonu: 5 tutuklama
YEREL

AYDIN'DA TERÖR OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA
ADÜ öğrencilerinden 'Sanal Borsa' yarışmasındaki büyük başarısı
YEREL

ADÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 'SANAL BORSA' YARIŞMASINDAKİ BÜYÜK BAŞARISI
Öğretmenler korosu tam not aldı
YEREL

ÖĞRETMENLER KOROSU TAM NOT ALDI
Didim Ticaret Odası'ndan MHP İl Başkanı İlter'e ziyaret
YEREL

DİDİM TİCARET ODASI'NDAN MHP İL BAŞKANI İLTER'E ZİYARET
Aydın'da &quot;Büyük Ova&quot; projesinde son aşamaya gelindi
YEREL

AYDIN'DA "BÜYÜK OVA" PROJESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Şoförlerden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür
YEREL

ŞOFÖRLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
EN ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ay sonra yarın yeniden genel başkan olacak
GÜNDEM

AK PARTİ'DE 2'NCİ ERDOĞAN DÖNEMİ BAŞLIYOR!

 1
  • 2 Tarihi geceye bu kareler damga vurdu!
  • 3 İran'ın kader seçimi sona erdi!
  • 4 Ayrılsak da beraberiz