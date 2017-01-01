Erdem; "Aydın'da dev proje gündemde"
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Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, maliyeti 4 milyar TL olan Aydın-Çine-Güllük Demiryolu hattı projesinin gündemde olduğunu ve Aydın için dev bir proje olduğunu belirtti.
Erdem, "Aydın-Çine-Güllük Demir-yolu hattı projesi, her yönüyle bölge ekonomisi için büyük önem arz ediyor. Geçmişten beri Aydın-Çine-Güllük Limanı Demiryolu hattı projesi gündemde. Yaklaşık maliyeti 4 milyar TL. Proje gerçekleşirse Çine'deki madenlerin Güllük Limanı'na taşınması, projenin maliyetini düşündüğümüzde ilk önce Çine-Aydın hattını yapalım ve ulusal demiryolu hattına bağlanmış olsun. Zaten madenin büyük kısmı Aydın'a tırlar ile geliyor ve Aydın'dan trene yükleniyor, İzmir Limanından ihracata gidiyor.
Ayrıca, İzmir-Aydın demir-yolu hattı çift hat ve tünel projesi yapıldığında Aydın-İzmir arası 13 km küçülecek" dedi.
(OD-MB-Y)
20.05.2017 08:29:14 TSI
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