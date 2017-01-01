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ydın'da en iyi çilek yetiştiricileri belirlendi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:35
ydın'da en iyi çilek yetiştiricileri belirlendi
Aydın'da en iyi çilek yetiştiricileri belirlendi
- Çilek tadında festival başladı

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar İlçesinde bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali başladı. 6 gün sürecek festival kapsamında en iyi çilekleri yetiştiren üreticiler ödüllendirildi.

Resmi açılışın yağıldığı Sultanhisar ilçesinde kortej yürüyüşü ile başlayan resmi açılış Atatürk Anıtına festival komitesince çelenk sunulması ile devam etti. Protokol konuşmalarının ardından yerli ve yabancı halk oyunlarının gösterileri ve son olarak heyecanla beklenen Teknik Çilek Yetiştiriciliği yarışması yapıldı. 18 üreticinin katıldığı yarışmada tesis düzeni, toprak ve drenaj durumu, dikim ölçümleri, bitki gelişimi, hastalık ve zararlılar gibi faktörlerin yanı sıra çileklerdeki şekil, irilik, tat ve çeşit sarfiyatı ve meyve eti sertliği değerlendirilerek yapılan puanlamada ilk üç dereceyi alan çilek yetiştiricileri ödüllendirildi.

Yarışmada henüz yetiştiriciliğe başlayalı 2 yıl olmasına rağmen 86.90 puan alan Çilek yetiştiricisi Süleyman Uludağ birinciliği elde etti. Uludağ, "Çilek yetiştirmeye 2 yıl önce başladım. İlk kez yarışmaya katılıyorum. Birinci olduğum için çok mutluyum. Seneye de inşallah birinciliği elden bırakmayacağım. Türkiye'de en iyi çilek Sultanhisar'da yetişir. Ben de en iyi yetiştirici olmak için elimden geleni yaptım. Bundan sonrada birinciliği bırakmaya niyetim yok" dedi. Yarışmada ikinciliği 86.30 puanla Çetin Dokumacı alırken üçüncülüğü ise 85.30 puanla Pınar Kösemen elde etti. Yarışmacılara çeyrek altının yanı sıra çeşitli tarımsal malzemeler hediye edildi. Ödüller ise protokol üyelerince verildi.

Başkandan teşekkür
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe protokolü, vatandaşlar ve çok sayıda davetlinin katıldığı festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya 'Tarihin gizemi Çileğin kokusuyla buluşuyor' sloganı ile bu yıl 48.'si düzenlediğimiz Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz. 1940'lı yıllarda 'Portakal Festivali' olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslar arası düzeyde kutlanmaya başlayan Sultanhisar Nysa Festivali ve Atça Çilek Festivali 48. kez coşkuya sahne olacak. Nysa Zerafet Güzeli ve Çilek Güzeli Yarışmaları ile binlerce genç kızın heyecanla beklediği festivalde Türkiye'nin Paris'i olarak bilinen Cumhuriyet tarihinin ilk modern imarlı yerleşim yeri olan Atça, tarımsal alanda çileğin en çok üretildiği ve başkenti sayılan, 2 bin 500 yıllık tarihi ile Nysa ve Akharaca antik kentlerini bünyesinde barındıran Sultanhisar ilçesi, festival coşkusunu konukları ile yaşayacak. Geleneksel olarak ve her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen festivalimiz bu yılda çeşitli ülkelerden misafirlerini ağırlayacak. Uluslararası festivalimizin bu yılki konuk ülkeleri Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Osetya. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalimizde, ülkemizin çeşitli illerinden gelerek yerel ürünlerini sergileyen satış bölümleri ile panayır havasında bir festival olması amaçlanmaktadır" dedi. Festivalde Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı öven bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, "Böyle çalışkan bir başkanınız olduğu için Sultanhisarlılar olarak çok şanslısınız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin isteklerini yerine getirmek için hazırız. Aydın'ın tüm ilçelerinde olduğu gibi Sultanhisar'da da yatırımlarımız sürecek. Festivaliniz hayırlı olsun" dedi.
(AS-MB-Y)

20.05.2017 08:35:17 TSI
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