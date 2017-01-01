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Hayırsever esnaf hamilelere suyu ücretsiz veriyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yıl içinde yaptığı çeşitli hayırlarla dikkat çeken büfe işletmecisi Volkan Baba şimdi de sıcak havaların kendisini hissettirmeye başlamasıyla hamilelere yönelik su hayrı başlattı.

Aydın Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı yolu üzerinde büfe işletmeciliği yapan Volkan Baba isimli bir vatandaş daha önce yaptığı hayırlara bir yenisini daha ekledi. Yıl içinde 'dolar bozdurana ücretsiz ekmek', 'şehit ve gazi ailelerine çeşitli yardımlar' gibi uygulamalara imza atarak çevredeki esnaflara örnek olan büfe işletmecisi Volkan Baba, şimdi de hamile bayanlara su hayrında bulunuyor. 23 seneden bu yana esnaflık yaptığını belirten Baba, bu tür hayırların Ahi Evran geleneğinden gelen uygulamalar olduğunu söyleyerek diğer esnafların da buna benzer hayırlar yapmasını gerektiğini ifade etti.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşa yönelik hayırlar yapmaya ve çeşitli uygulamalara imza atmaya devam edeceklerini kaydeden hayırsever esnaf Volkan Baba, "Daha önce dolar bozduranlara ekmek hayrı yaptık. Şehit aileleri ve gazi yakınlarına çeşitli hayırlar yapmaya çalışıyoruz. Bu sıcaklarda da en fazla zorlanan insanların hamileler olduğunu düşündük ve hamilerle ücretsiz su uygulamasını başlattık. Çift can taşıyan hamile bayanlara bu hayrımızla bir nevi onlara yardımcı olduğumuzu ve rahatlattığımızı düşünüyorum. Bu tür uygulamalarla ilgili olarak vatandaştan güzel dönüşler alıyoruz. Çünkü büfemizin yeri adliye yolu üzeri olduğu için işlek bir cadde ve her yerden insan geliyor. Bazen de bu yazıyı gören vatandaşlar teşekkür etmek için geliyor. Biz bunu kesinlikle reklam amaçlı değil hayır amaçlı yapıyoruz. Bu durum bayanların dikkatini çektiği gibi erkeklerin de dikkatini çekiyor. Hamile bayanlar buradan alışveriş yaptığında kendileri talepte bulunmadan biz suyu kendimiz ikram ediyoruz. Ayrıca yaz aylarında da yine hamile bayanlara kar helvası, koruk suyu ve limonata gibi ikramlarımız ücretsiz olacak" dedi.

(MS-MB-Y)



20.05.2017 08:36:23 TSI

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