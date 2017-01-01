ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hayırsever esnaf hamilelere suyu ücretsiz veriyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:36
Hayırsever esnaf hamilelere suyu ücretsiz veriyor
Hayırsever esnaf hamilelere suyu ücretsiz veriyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yıl içinde yaptığı çeşitli hayırlarla dikkat çeken büfe işletmecisi Volkan Baba şimdi de sıcak havaların kendisini hissettirmeye başlamasıyla hamilelere yönelik su hayrı başlattı.
Aydın Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı yolu üzerinde büfe işletmeciliği yapan Volkan Baba isimli bir vatandaş daha önce yaptığı hayırlara bir yenisini daha ekledi. Yıl içinde 'dolar bozdurana ücretsiz ekmek', 'şehit ve gazi ailelerine çeşitli yardımlar' gibi uygulamalara imza atarak çevredeki esnaflara örnek olan büfe işletmecisi Volkan Baba, şimdi de hamile bayanlara su hayrında bulunuyor. 23 seneden bu yana esnaflık yaptığını belirten Baba, bu tür hayırların Ahi Evran geleneğinden gelen uygulamalar olduğunu söyleyerek diğer esnafların da buna benzer hayırlar yapmasını gerektiğini ifade etti.
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşa yönelik hayırlar yapmaya ve çeşitli uygulamalara imza atmaya devam edeceklerini kaydeden hayırsever esnaf Volkan Baba, "Daha önce dolar bozduranlara ekmek hayrı yaptık. Şehit aileleri ve gazi yakınlarına çeşitli hayırlar yapmaya çalışıyoruz. Bu sıcaklarda da en fazla zorlanan insanların hamileler olduğunu düşündük ve hamilerle ücretsiz su uygulamasını başlattık. Çift can taşıyan hamile bayanlara bu hayrımızla bir nevi onlara yardımcı olduğumuzu ve rahatlattığımızı düşünüyorum. Bu tür uygulamalarla ilgili olarak vatandaştan güzel dönüşler alıyoruz. Çünkü büfemizin yeri adliye yolu üzeri olduğu için işlek bir cadde ve her yerden insan geliyor. Bazen de bu yazıyı gören vatandaşlar teşekkür etmek için geliyor. Biz bunu kesinlikle reklam amaçlı değil hayır amaçlı yapıyoruz. Bu durum bayanların dikkatini çektiği gibi erkeklerin de dikkatini çekiyor. Hamile bayanlar buradan alışveriş yaptığında kendileri talepte bulunmadan biz suyu kendimiz ikram ediyoruz. Ayrıca yaz aylarında da yine hamile bayanlara kar helvası, koruk suyu ve limonata gibi ikramlarımız ücretsiz olacak" dedi.
(MS-MB-Y)

20.05.2017 08:36:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ydın'da en iyi çilek yetiştiricileri belirlendi
YEREL

YDIN'DA EN İYİ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLERİ BELİRLENDİ
Erdem; &quot;Aydın'da dev proje gündemde&quot;
YEREL

ERDEM; "AYDIN'DA DEV PROJE GÜNDEMDE"
Kuşadası 8. Uluslararası Giritliler Festivali başladı
YEREL

KUŞADASI 8. ULUSLARARASI GİRİTLİLER FESTİVALİ BAŞLADI
Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
İngiliz acenteciler Kuşadası'nda
YEREL

İNGİLİZ ACENTECİLER KUŞADASI'NDA
Bakmayın tuvalet temizlediklerine onlar aslında mühendis
YEREL

BAKMAYIN TUVALET TEMİZLEDİKLERİNE ONLAR ASLINDA MÜHENDİS
Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkusu
YEREL

KUŞADASI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU
Didim'de Zübeyde Hanımın heykeli 19 Mayıs'ta adının verildiği parkta açıldı
YEREL

DİDİM'DE ZÜBEYDE HANIMIN HEYKELİ 19 MAYIS'TA ADININ VERİLDİĞİ PARKTA AÇILDI
Su kanalına düşen sürücüyü polis kurtardı
YEREL

SU KANALINA DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ POLİS KURTARDI
Kuşadası ve Didim'de 56 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI VE DİDİM'DE 56 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
19 Mayıs Aydın'da törenle kutlandı
YEREL

19 MAYIS AYDIN'DA TÖRENLE KUTLANDI
Tansiyonu düşen sürücü nehre uçtu
YEREL

TANSİYONU DÜŞEN SÜRÜCÜ NEHRE UÇTU
Söke'de el emeği göz nuru eserler sergilendi
YEREL

SÖKE'DE EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENDİ
Bozdoğan'da 19 Mayıs kutlandı
YEREL

BOZDOĞAN'DA 19 MAYIS KUTLANDI
Söke'de 19 Gençlik Spor Bayramı kutlamaları
YEREL

SÖKE'DE 19 GENÇLİK SPOR BAYRAMI KUTLAMALARI
ADÜ Didim MYO'da mezuniyet coşkusu
YEREL

ADÜ DİDİM MYO'DA MEZUNİYET COŞKUSU
Didim Anadolu Lisesi 19 Mayıs'ı festival tadında kutladı
YEREL

DİDİM ANADOLU LİSESİ 19 MAYIS'I FESTİVAL TADINDA KUTLADI
Didim'de 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

DİDİM'DE 19 MAYIS KUTLAMALARI
Aydın'da terör operasyonu: 5 tutuklama
YEREL

AYDIN'DA TERÖR OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA
ADÜ öğrencilerinden 'Sanal Borsa' yarışmasındaki büyük başarısı
YEREL

ADÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 'SANAL BORSA' YARIŞMASINDAKİ BÜYÜK BAŞARISI
Öğretmenler korosu tam not aldı
YEREL

ÖĞRETMENLER KOROSU TAM NOT ALDI
Didim Ticaret Odası'ndan MHP İl Başkanı İlter'e ziyaret
YEREL

DİDİM TİCARET ODASI'NDAN MHP İL BAŞKANI İLTER'E ZİYARET
Aydın'da &quot;Büyük Ova&quot; projesinde son aşamaya gelindi
YEREL

AYDIN'DA "BÜYÜK OVA" PROJESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Şoförlerden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür
YEREL

ŞOFÖRLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
EN ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ay sonra yarın yeniden genel başkan olacak
GÜNDEM

AK PARTİ'DE 2'NCİ ERDOĞAN DÖNEMİ BAŞLIYOR!

 1
  • 2 Tarihi geceye bu kareler damga vurdu!
  • 3 İran'ın kader seçimi sona erdi!
  • 4 Ayrılsak da beraberiz