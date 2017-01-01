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Elif Onur Başaran yeniden Nilüfer'de



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Elif Onur Başaran'ı kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil mavi beyazlı ekip, daha önce de Nilüfer Belediyespor forması giyen Elif Onur Başaran'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki başarılı smaçör Elif Onur Başaran, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşmeyi imzaladı. Nilüfer Belediyespor'a dönmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Elif Onur Başaran, "El birliğiyle başarılı bir sezon geçirmek için çalışacağız. Bursalı voleybol tutkunlarının bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz" dedi.

(MŞ)



20.05.2017 08:40:23 TSI

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