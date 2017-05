YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'e tarih başkenti kardeş

BURSA (İHA) - Osmanlı'ya 130 yıla yakın başkentlik yapan Bursa ile Bulgaristan İmparatorluğuna iki asır başkentlik yapan Veliko Tarnovo arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, imzalanan kardeşlik protokolünün Türkiye ve Bulgaristan arasındaki köprülerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Veliko Tarnovo Belediye Başkanı Daniel Dimitrov Panov da son üç yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini sürekli yanlarında gördüklerini belirterek, başta çocuk parkları olmak üzere verdikleri destekler nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken, gerek Anadolu'nun farklı kentlerine, gerekse Osmanlı coğrafyasında yer alan ülkelere her türlü sosyal kültürel ve ekonomik destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kardeşlerine Bulgaristan'dan bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar gelen talepler üzerine Bulgaristan'ın Veliko Tarnovo şehrine başta çocuk parkları düzenlemesi olmak üzere çeşitli desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi ile Veliko Tarnovo Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu'na 130 yıla yakın süre başkentlik yapan Bursa ile 1185 yılında ikinci Bulgaristan İmparatorluğu'nun kuruluşunun ilan edildiği ve 1393'te Osmanlılar gelene kadar da başkent olarak kalan Veliko Tarnova arasındaki kardeşlik, tarihi benzerlikler açısından da önem taşıyor.

Dobruca Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kardeş, dost Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir köprü daha kurulduğunu hatırlattı. Her türlü birikime sahip Bursa'nın en önemli özelliklerinden birinin de Balkan şehri kimliği olduğunu dile getiren Başkan Altepe, nüfusun yarısının Balkan kökenli, yüzde 30'unun ise Bulgaristan ile bağlarının olduğunu vurguladı. Aynı coğrafyayı paylayan, yüzyıllarca aynı kaderi yaşayan iki ülke arasındaki bu tür kardeşlik ilişkilerini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Altepe, "Uzun yıllar araya giren boşluk ve soğukluğu bu tür işbirlikleri ile ortadan kaldırmalıyız. Onun için ilişkilerin daha da gelişmesi gerekir. Bizlere düşen, sosyal, kültürel, ekonomik işbirliği yapma konusunda elimizden gelen gayreti göstermektir. Bursa kardeşliğin güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Şehirlerimiz arasındaki bu çalışmalar aynı zamanda Türkiye Bulgaristan arasındaki köprülerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Veliko Tarnovo Belediye Başkanı Daniel Dimitrov Panov da özellikle son üç yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini yanlarında gördüklerini belirterek, Meclis'ten çıkan kararla kardeşlik bağını resmiyete döktüklerini hatırlattı. Panov, bölgeye kazandırılan çocuk parkları başta olmak üzere her türlü destek nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

Veliko Tarnovo Belediyesi Meclis başkanı Densistov Angelov da Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, imzalanan protokolün iki şehir için de hayırlı olmasını diledi.

20.05.2017 08:39:50 TSI

