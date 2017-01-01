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Kayseri Şeker, nakliyeciye de katkı sunuyor



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar tarımının yapıldığı Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'e bağlı bölgelerden sözleşmeli olarak pancar nakliye işini yapan kooperatif yöneticileri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Yeşilhisar, Gemerek, Sarıoğlan, Çandır, Bünyan, Tuzhisar ve Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatif Başkan ve Yöneticileri, Kayseri Pancar Kooperatifi 64'üncü Genel Kurulu öncesinde 6 yıldan beri yapılan uygulamalar sayesinde hem çiftçinin kalkındığını hem de nakliyecilerin belirterek, Başkan Akay'ın başkanlığının devamını talep ettiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yeşilhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Meral, "Kooperatifler olarak bizim 2010 yılından beri kazançlarımız çok ilerledi. Kooperatiflerimizin bünyesindeki Pancar söküm ve Yükleme makinelerinden dolayı gelirlerimiz arttı. Kooperatif olarak yeni makineler alarak makine parkımızı daha da genişleteceğiz. Biz sonuna kadar Başkan Akay'ın arkasındayız.

Kooperatiflerimizin 2010 öncesinde oturacak sandalyesi yoktu. Şu anda sadece Yeşilhisar Taşıyıcılar kooperatifi olarak Sayın Hüseyin Akay, Kooperatifin başına geçtiği günden beri beş Milyon sermayemiz oluştu.Biz bu sermayeleri Sayın Hüseyin Akay sayesinde kazandık. Ayrıca ,Bölgedeki taşıyıcılar Kooperatifleri olarak artık bizler de kendimizi Şeker ailesinin üyesi olarak görüyor ve hep birlikte Şeker ailesiyiz diyoruz" şeklinde konuştu.

Bünyan-Tuzhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakkı Özşahin ise, "Bizler Kooperatifler olarak sıfır sermayeden bu gün milyonları olan kooperatifler haline geldik. Çok mutluyuz. Her zaman Başkanımızın arkasındayız.arkasında olmaya da devam edeceğiz.

Başkanımız Kışın Çiftçi toplantılarında randevulu söküm ve randevulu şekilde pancarın taşınması projesini açıklamıştı. Şu anda bu projede son aşamalara gelindi. Bu sayede Kooperatiflerimizin geliri artacağına inanıyoruz. Kooperatiflerimizin ekmeğine tereyağ-Bal sürmüş olacak, dolayısıyla kamyoncularımız, çiftçilerimiz de bu gelişmeler sayesinde ağzı tatlanacak. Biz de bunun için çiftçiler ve kooperatifler olarak başkanımızın arkasındayız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; da, "Kayseri Şeker ile ortak iş yapan Taşıyıcı Kooperatifleri Başkan ve Yöneticileri aynı zamanda bizim iş ortaklarımızdır. Birlikte Çiftçinin işini daha düzgün şekilde nasıl iyi yaparız diye çalışıyoruz. Biz 2011 yılında göreve başladıktan sonra nakliye konusundaki sıkıntıları görerek bunu çözme konusunda bazı projeler geliştirmeye çalıştık.

Bunun yanında özellikle pancarın yüklenmesi sırasında yaşanan sıkıntılar olduğunu gördük.Tarladaki verimli toprağın pancar ile birlikte fabrikaya taşınıyor olması gibi sorunlar da vardı.O zaman Kayseri Şeker Fabrikası ağır bir borç yükünün altında olduğu için maus makinelerini alma imkanına sahip değildi.Biz de Taşıyıcı Kooperatifi yöneticilerini Fabrikaya davet ederek böyle bir Arkadaşlar bakın bu sistem yıllardan beri Avrupa'da uygulanıyor.Bizim bu sistemi Kayseri'ye getirerek çiftçimizin hizmetine sunmamız lazım.Ama elinizi taşın altına sokmanız gerekmektedir. Siz buna var mısınız dedik.

Onlar da gerçekten büyük bir cesaret ve girişimcilik örneği ortaya koyarak o zamanın şartlarında hatta eşlerinden vekaletler alarak kredilerin altına imzalar atarak maus makinelerini aldılar. Böyle bir fedakarlık ve cesaretleri sayesinde bu iş de böylelikle bir başlamış oldu.

Şimdi Türkiye'de başka fabrikaların yapamadığı uygulamalar bölgemizde uygulanarak artık isteyen her çiftçimizin pancarı artık maus ile yüklenir hale geldi.

Taşıyıcı Kooperatiflerimiz bu esnada büyük bir sorumluluğun da altına girdiler.Elbette bu sorumluluğun da bir karşılığı olup bu da onlara bir kazanç olarak dönmeye başladı.Kayseri Şeker o zamanlar bu maus makinelerini alacak gücü yoktu ama sonraki yıllarda bu güce ulaştı.Bu hizmetler tamamen sözleşmeli şekilde yapılarak bu günlere başarılı bir şekilde geldi. Bundan uygulamadan Kooperatiflerimiz de önemli bir gelir,kazanç elde ettiğini görmek bizleri de mutlu ediyor.

Burada pasta büyüdükçe herkese düşecek bir pay var. Aslolan Çiftçinin işini sağlıklı ,başarılı ve doğru düzgün bir şekilde yürütmek,Onun işini kolaylaştırmak ve gelirini artırmaktır.Bu çerçevede oluşan pastadan da ona hizmet eden kuruluşlardan başta nakliyeci ve taşıyıcı kooperatifleri olmak üzere helalinden kazanarak hak ettikleri payını almasını arzu ediyoruz.

Yeni makineler alarak yeni sorumlulukların altına da girecekler ve palanlı bir şekilde güzellikler içerisinde yürüdükçe bundan herkes fayda görecektir.

İşte Fabrikamı,Çiftçimiz ve taşıyıcı Kooperatiflerimizle birlikte yaşanan gelişmeler Kooperatif yöneticilerimizi memnun etmiş ki memnuniyetlerinin bir ifadesi olarak genel kurul öncesinde gelerek bir duruş sergilediler.Ben Kooperatif yöneticilerinin desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

(SK)



20.05.2017 08:50:37 TSI

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