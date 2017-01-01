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KYK'lı gençler ilkokul öğrencileriyle gönül bağı kurdu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünün Gönül Bağı projesi Manisa'da da tüm hızıyla devam ediyor. Manisa KYK Merkez Efendi Yurt Müdürlüğünde kalan gençler proje kapsamında Çavuşoğlu İlkokulunda minik kardeşleriyle birlikte okulu boyayıp oyunlar oynayarak gönül bağı kurdu.

Gönül Bağı projesi kapsamında Manisa KYK Merkez Efendi Yurdunda kalan üniversiteli gençler Şehzadeler ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi İlkokulunu, minik kardeşleriyle birlikte boyayıp, çeşitli aktiviteler yaptı. Okulun boyanmasının ardından gençler ve çocuklar birlikte oyunlar oynarken yapılan piknikle de güzel bir vakit geçirdi.

Manisa Kredi ve Yurtlar Kurumu Merkez Efendi Yurt Müdürü Hüseyin Erdeniz, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak, içinde yaşadığımız toplumun derdiyle ilgilenen gençler yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KYK'lı gençler, 'Gönül Bağı' etkinlikleri çerçevesinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Yurdumuzda kalan öğrencilerimiz Gönül Bağı projesi kapsamında Şehzadeler ilçemize bağlı Çavuşoğlu Köyü ilkokulunu çocuklarla birlikte boyadı. Çocuklarla ip atlayan, top oynayan ve piknik yapan gençlerimiz minik kardeşleriyle güzel bir gönül bağı kurmuş oldu. Öğrencilerimiz ile birlikte bu sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye her zaman hazırız. Bu tip projelere bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

(SC-Y)



20.05.2017 09:04:18 TSI

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