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(ÖZEL HABER) Kadın Girişimciler Kurulu, ilçeleri kadın kooperatifleri ile kalkındıracak

- Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu:

- "Türkiye 2023 hedeflerine kadınların daha çok istihdam edilmesiyle ulaşacak"



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Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Merve Sarıoğlu, Türkiye'nin 2023 hedeflerine, ancak daha çok kadının istihdam edilip ekonomik yaşama kazandırılması ile mümkün olacağını söyledi.



2007 yılında tüm Türkiye'de kurulan Kadın Girişimciler Kurullarının (KGK), Kayseri'deki örgütlenmesinin 126 üyeden oluştuğunu kaydeden Kayseri KGK Başkanı Merve Sarıoğlu, 2005'ten bu yana iki dönemdir görevde olduklarını ve kadınların iş yaşamına dahil olmaları için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade etti. Başkan Merve Sarıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, söz konusu kurulları kurma nedenlerine dair şu bilgileri verdi:



"Kadınlar için varız"

"TOBB, 2004 yılında TUİK verilerine baktığında, kadın girişimci oranının Türkiye'de yüzde 4 olduğunu görüyor. 2015'te bu oran yüzde 9'a yükseldi. Bizim kurullarımız kadınları girişim alanına çekmek, kendi işlerini kurmasını sağlamak, istihdam sağlamak alanında cesaretlendirici ve bu konuda eğitimler, projeler düzenleyici faaliyetlerde bulunuyor. Biz de Kayseri'de benzer çalışmaların yanı sıra, kadınlarda 'Neden ben patron olmayım, neden ben kendi işimi kurmayayım' sorusunu uyandırmak için çalışıyoruz. Finans sağlayan kurumlar değiliz, fakat doğru finansın nasıl bulunacağı konusunda yol gösteriyoruz. Bu konuda mentörlük ve koçluk hizmetlerimiz de var. Kayseri Ticaret Odasına bağlı olarak çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin tamamı ücretsiz. KTO ve TOBB bunların tamamını karşılıyor. Bazı kurumlarla da sponsorluk çalışmalarımız oluyor."



"Eğitim projelerini önemsiyoruz"

İş kurma isteği ile kendilerine başvuru yapan kadınlara öncelikle eğitim verdiklerini kaydeden Başkan Merve Sarıoğlu, "Öncelikle iş yapmak istediği sektörle ilgili bilgi alıyoruz, kendisiyle konuşuyoruz ve bilgi birikim durumunu değerlendiriyoruz. Türkiye'de artık kadın girişimciliği destekleniyor ve bunu destekleyen kurum KOSGEB. KOSGEB'den bir girişimcilik sertifikası sahibi olup olmadığını öğreniyoruz. Eğer b u sertifikaya sahipse, iş planı ile ilgili nelere dikkat etmeli, programdan sonra alabileceği destekleri nasıl alabilir gibi konularda, ihtiyaç duyduğu ölçüde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğer sertifikası yok ise de, eğitim alması için yönlendiriyoruz. Kurulumuzda iş yapacağı sektörle alakalı biri varsa, ki genelde oluyor, onlarla da tecrübe paylaşımı yapmasını sağlıyoruz" diye konuştu.



Kadınlardan, üniversite öğrencilerine

Panellerden eğitimlere kadar, başta kadınlar olmak üzere üniversite öğrencilerine çok sayıda etkinlik düzenlediklerini dile getiren Başkan Merve Sarıoğlu, Kurulun çalışmalarına dair şunları söyledi:



"Üniversitelerde girişimciliğe yönelik paneller gerçekleştirdik. G3 Geleceğin Gücü Projesini ilk kez Kayseri'de yaptık. Türkiye'ye mal olmuş mentörlerimizle girişimci adaylarını ve girişimcilerimizi bir araya getirdik.

Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte 'Kız Kardeşim Projesi'ni gerçekleştirdik. Girişimciliğin temelinde farkındalık duygusunu sağlamak ve cesaret yatıyor. Kişinin cesaretli olması da biraz kişisel gelişimle alakalı. Kişi kendi hayatında tekamül kaynaklarını araştırırken mutsuz girişimciler istemiyoruz, mutlu kadınlar istiyoruz. Onları bu yöne çekmek için psikolojik destekler veriyoruz, ardından kendi ceplerini nasıl yöneteceklerine dair eğitimler verdik. Finans ve nakit akışı konularında kadınlarımızın, maalesef ticari hayata erkeklerden daha sonra dahil oldukları için bilgi birikimleri yeterli değil. bu konuda onları geliştirmek açısından eğitimler veriyoruz. Avrupa İmar Kalkınma Bankasının, 4 yıldır Türkiye'de 130 milyon euroluk bir bütçesi var. Bu bütçeyi bankalar ve stratejik danışmanlık aracılığıyla dağıtıyor. Onlar konusunda onları bilgilendiren eğitimler veriyoruz."



Kayseri'de üç kadın kooperatifi faaliyete geçti

Yakın zamanda kooperatifleşme çalışmalarını başlattıklarını vurgulayan Başkan Merve Sarıoğlu, ilçelerde üç kooperatif kurulduğunu söyledi. Kooperatifleşmenin, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınların ekonomik yaşamına dahil olmasında önemli bir aşama olduğuna dikkat çeken Başkan Merve Sarıoğlu, "İlde kadınlarımızın bazı imkanlara ulaşması daha kolay. Fakat ilçelerimiz kadınlar açısından daha geriden gelen bir ivme seyrediyor. Biz eğer topyekun bir kalkınma modelini benimseyecek isek, önemli olan ilçedeki kadınların da bu seferberliğe dahil olmaları. İlçelerde 'Eğer İstersen' diye bir proje başlattık. Proje kapsamında çok sayıda eğitim veriyoruz ve kadınlarda farkındalık uyandırmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onlara ilk önce girişimciliği ve değerlerini anlatıyoruz. Evlilik hayatı ile girişimcilik hayatı nasıl bir arada gider, herhangi bir şiddete uğramaları durumunda nerelere başvuracaklarına kadar çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Klinik psikologlarımız da onlara eğitimler veriyor ve KOSGEB eğitimlerinden de bahsedip bir günümüzü tamamlıyoruz. Bu eğitimleri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kadın ve Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İşin esası bu çalışmalar, kooperatifçilik çalışmalarımızın ilk ayağı. Her kadını evden çıkarıp çalıştırmamız maalesef mümkün değil. Çünkü eğitimle ilgili ciddi sıkıntılar olabiliyor. KOSGEB sertifikasını alıp, işletmesini kurup, desteğini aldıktan sonra nakit akışını yönetme konusunda problemler yaşanabiliyor. İşte bu noktada kadınlara kooperatifçiliği öneriyoruz. Özellikle ilçelerde bir olup, pazarı beraber yönetip, yapacakları tüm üretimi, kurumsal bir çatı altında Türkiye ya da uluslararası satıhda pazarlayabileceklerini göstermek noktasında da onlara yön gösteriyoruz. Şu anda 3 kooperatifimiz faaliyete geçmiş durumda, bundan dolayı da çok mutluyuz. Yeşilhisar ilçemizde kuru meyve ve tekstil üzerine iki kooperatifimiz var. İncesu'da adında bir dernek de unlu mamüllerle ilgili bir kooperati f kurdu ve özellikle Suriyeli mağdur kadınları istihdam etmek üzere çalışıyorlar. Yahyalı'da halıcılık üzerine çalışan bir kooperatif oluşturmak üzereyiz. Bizce Türkiye 2023 hedeflerine, kadınları daha çok istihdam ederek, ekonomik hayata dahil ederek ulaşabilir. Kalkınmış ülkelere baktığımızda da aynı modeli görüyoruz. Ülkemizde de bunu uygulamamız gerektiğini düşünüyoruz ve kurul olarak elimizden gelen desteği sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(SK)



20.05.2017 09:12:35 TSI

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