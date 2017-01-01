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Zemzem ve hurma tezgahlarda yerini aldı

- Kayserili esnaftan Canan Karatay'a destek: "İsrail hurması satmıyoruz"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, yakalaşan Ramazan öncesinde hurma ve zemzem tezgahlarda yerini aldı. Kayserili esnaflar Canan Karatay'ın 'İsrail'den gelen GDO'lu hurmaları yemeyelim' uyarısına destek vererek, "Biz İsrail hurması satmıyoruz" dedi.

Kayseri'de yaklaşan Ramazan öncesinde, hurma ve zemzem satışlarında artış oldu. 20 TL'den satışa sunulan hurma, esnaflarında yüzünü güldürdü. Kayseri'de hurma ve zemzem satışı yapan Ahmet Diyarbekirli, satışlarında artış olduğunu kaydetti.

Diyarbekirli, "Ramazanın gelmesiyle birlikte de hurma satışlarımız yavaş yavaş artmaya başladı. 5-6 çeşit hurma satışımız oluyor. Genel olarak biz Medine hurması satıyoruz. Fiyatları 20 TL' den başlayıp 80 TL'ye kadar hurmamız vardır. Ramazanın gelmesi ile ilk üç gün müşteri potansiyelimiz hurma grubunda oluyor. En çok hurma ve zemzem satılıyor" dedi.

Zemzem fiyatları hakkında bilgiler veren esnad Diyarbekirli, "Küçük zemzem suları 2 TL'ye satılıyor. 1 litrelikleri 7 TL'ye, 5 litrelikleri de 20 TL'ye satıyoruz. Ramazanda ağırlıklı olarak hurma ve zemzem satışlarımızda artış oluyor" şeklinde konuştu.

(AG-SK)



20.05.2017 09:38:51 TSI

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