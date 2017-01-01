Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 20 metrelik su kuyusuna düşen köpeği kurtardı.
Kilis'te, tarım arazisinde bulunan su kuyusundan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarmak ekipleri, 20 metre derinlikteki kuyuya inerek, yavru köpeği sağ bir şekilde kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan köpeğin veteriner tarafından yapılan kontrolünün ardından Hayvan Barınağına gönderildi.
(MAD-OE-Y)
20.05.2017 09:46:54 TSI
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