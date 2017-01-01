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Konya'da üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:53
Konya'da üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci
Konya'da üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'da Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Selçuklu Yurdunda 2016-2017 döneminde mezun olacak öğrenciler için mezuniyet gecesi düzenlendi.
Mezuniyet gecesinde konuşan Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Selçuklu Yurdu Müdürü Semih Temizkol, mezun öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında hayırlı bir iş ve eşe kavuşmalarını dileyerek, öğrencilere hayati işlerinde bilenlerle istişare etmelerini önemle tavsiye etti. Mezun öğrenciler de, yaptıkları konuşmalarda yurtta çok faydalı bilgilere kavuştuklarını, özellikle vatan, bayrak, insan ve aile sevgisini kazandıklarını ve İhlas Vakfının da kendilerine verdiği maddi ve manevi desteklerinden dolayı kurucusu ve yönetim kadrosuna çok teşekkür ettiler.
Programda daha sonra muhtelif fakültelerden 10 mezun öğrenciye plaket ve hediyeleri verildi. Mezuniyet gecesine, Selçuklu Yurdu Müdürü Semih Temizkol, Türkiye Gazetesi Konya Bölge Temsilcisi Enver İlhan, yurt öğretmenlerinden Mustafa Gülcan, davetliler ve öğrenciler katıldı.
(İHA-FM-Y)

20.05.2017 09:53:13 TSI
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