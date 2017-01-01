Tekman'da hortum çatıları uçurdu
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Ahmet Uğur Budak
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde yağmur yağışının ardından aniden etkili olan hortum 15 evin çatısını uçurdu.
Erzurum'un Tekman ilçesinde aşırı yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası aniden etkili olan rüzgar kısa sürede hortuma dönüştü. 15 evin çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği yıkıldı. Rüzgardan dolayı, uçan çatılara müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekipleri çalışmalarını güçlükle gerçekleştirdi.
(AUB-AT)
20.05.2017 10:00:09 TSI
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