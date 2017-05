YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Lokomotif' 5'inci kez ödül istasyonunda

'Lokomotif' 5'inci kez ödül istasyonunda



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Doğu Akdeniz'in ilk ve tek ekonomi gazetesi Refleks'in Lokomotif Ödülleri 5'inci kez sahiplerini buluyor. Toplam 13 dalda ödülün verileceği tören 22 Mayıs 2017'de Sheraton Adana Oteli'nde gerçekleşecek. Tören dünyaca ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran konseriyle başlayacak.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş kentlerinin oluşturduğu Doğu Akdeniz Bölgesi'nde 2008'den bu yana yayın hayatını sürdüren ve Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel ekonomi gazetesi Refleks'in okur oyları ve jüri ile belirlenen ödülleri 5'inci kez veriliyor. 22 Mayıs 2017 tarihinde Sheraton Adana Oteli'nde düzenlenecek törende verilecek ödüller, 'Bölge İş Dünyasının 'Oscar'ları' olarak adlandırılıyor.



Motivasyonu artırıyor

Yayın olarak 9 yılı geride bıraktıklarını belirten Refleks Gazetesi İmtiyaz Sahibi Esra Özden, bölge ekonomisinin 'Oscar'ları olarak değerlendiren Lokomotif Ödülleri'nin her yıl iş dünyasının motivasyonuna katkı sağladığını kaydetti. Okurların her dalda en az 10 başarılı iş insanı ve kuruluşa birbirine yakın oy gönderdiğini, bu nedenle jürinin karar verirken zorlandığını söyledi. Özden, bölge iş dünyası temsilcilerini güzel bir gecede bir araya getirmekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.



'İş'e yaramayı sürdürüyoruz

'İş'e Yarayan Gazete' sloganıyla her hafta bölge ekonomisinin nabzını tuttuklarını ifade eden Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan ise, Refleks'in sadece haberler üretmediğini, aynı zamanda 'İş'e Yarayan Toplantılar', 'Mega Satınalanlar Zirvesi' gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek Doğu Akdeniz iş dünyasındaki iletişime de katkı sunduğunu vurguladı. Uluğtürkan, "Lokomotif etkinliğimiz de üretenlerin ve fark yaratanların ödüllendirildiği bir çalışma" diye konuştu.



13 dalda ödül

Refleks Lokomotif Ödülleri, bu yıl şu 13 dalda verilecek: 'Yılın İş Adamı', 'Yılın İş Kadını', 'Yılın Genç İş Adamı', 'Yılın Genç İş Kadını', 'Yılın Profesyonel Yöneticisi', 'Yılın Markası', 'Bölgesel İşbirliğine Katkı', 'Yılın KOBİ'si', 'Yılın İnovatif Şirketi', 'Yılın İhracatçı Şirketi', 'Yılın En Sosyal Şirketi', 'Yılın İş Dünyası STK'sı', 'Yılın Girişimcisi'

(ELF-Y)



20.05.2017 10:02:02 TSI

NNNN