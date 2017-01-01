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Alparslan'ın diyarında yaşayan 80 öğrenci, Fatih'in diyarını görmek için yola çıktılar



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Belediyesi ve kardeş Belediyesi İstanbul Başakşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu kültür gezisi için ilçe genelinde başarılı öğrencilerden oluşan 80 kişilik ekip ve 6 öğretmen iki otobüsle İstanbul'a gitmek üzere yola çıktılar.

Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt'ten 80 tane öğrenci 6 öğretmen ile birlikte üç gün boyunca Sultan Fatih'in diyarına İstanbul'a gitmek için yola çıktılar. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, bu kültür gezisinde bizlere desteklerini sunan kardeş belediyemiz olan Başakşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Kardeş belediyemiz Başakşehir işbirliği ile bu gezi düzenlenmiştir. Biliyorsunuz Başakşehir Belediyesi bizim kardeş belediyemiz. Birlikte bu geziyi düzenliyoruz. Siz başarılı öğrencileri göndereceğiz. Oradaki camileri göreceksiniz tarihi yerleri göreceksiniz. Hayırlısı ile bugün sizleri buradan yolcu ediyoruz. Yarın sabah İstanbul'da olacaksınız. Orada Başakşehir Belediyesi yetkilileri sizleri karşılaşacak. İstanbul'un doğal güzelliklerini göreceksiniz. İnşallah kazasız belasız güzel bir gezi olur. Sizde gönlünüzce eğlenirsiniz hem güzel bir yılsonu tatili yakmış olursunuz "dedi.

Malazgirt ilçesinin başarılı öğrencileri, İstanbul'u ilk defa görecek öğrenciler için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Malazgirtli öğrenciler, "Biz Alparslan'ın torunları olarak yine bir tarihi yer olan ve Fatih'in torunlarının olduğu mekânları yerleri görmeye gideceğiz. Bu geziyle düzenleyen başta sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı'ya ve kardeş belediyemiz Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. 80 kişilik bir arkadaş grubu gideceğiz. Yanımızda ayrıca 6 tane öğretmenimiz var. Orada tarihi yerleri gezeceğiz tarihi mekânları göreceğiz. İstanbul'un en güzel yerlerini gezeceğiz. Camileri Medreseleri gezeceğiz. Çok güzel ve faydalı bir kültür gezisi olacak. Bu anlamlı kültür gezisine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler.

(VE-ŞAK-Y)



20.05.2017 10:08:22 TSI

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