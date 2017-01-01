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Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı:

- "Metroloji Günü kutlamalarıyla toplumun metroloji bilimi hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor"



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KAYSERİ (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, 20 Mayıs tarihinin 'Metroloji Günü' olarak kutlandığını söyledi.

Ölçüm bilim anlamına gelen 'metroloji'nin tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığını belirten İl Müdürü Kamil Akçadırcı, "Yıllar içerisinde ticaretin insan hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte ülkeler arası ilişkiler de artmaya başlamış ve ülkeler arası farklı ölçüm birimleri ve yöntemleri kullanılmasından dolayı ticarette büyük sorunlar yaşanmıştır. Bunun neticesi olarak özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda hem ortak bir birimler sistemi oluşturmak hem de farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun da aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'te Metre Konvansiyonu imzalanmıştır. Bu tarih günümüzde 80'den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle 'Dünya Metroloji Günü' olarak kutlanmaktadır" diye konuştu.

Dünya Metroloji Günü'nün, BIPM (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu) ve OIML (Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı) ortak çalışması ile organize edildiğini kaydeden İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Türkiye'deki kutlamaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü dile getirdi.

İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Türkiye'deki "Bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi, sağlık vb. birçok alanda çok önemli bir yere sahip olan ve bu özelliği ile toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren metroloji biliminin 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü vasıtasıyla daha büyük kitlelere duyurulması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

20 Mayıs Dünya Metroloji Günü çerçevesinde yapılacak kutlama ve farkındalığı artırma etkinlikleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri aracılığıyla tüm illerde gerçekleştirilecektir. İlimizde vatandaşlarımızın metroloji konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, metrolojinin önemini anlatmak amacıyla semt pazarlarında broşürler dağıtılacak, orta öğretim kurumlarında bilgilendirme seminerleri düzenlenecek, esnaf buluşmaları gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

(SK)



20.05.2017 10:13:02 TSI

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