Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli fırtına evleri yıktı
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Şahap Çakır
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde aniden bastıran yağmur ve fırtınada birçok ev yıkılırken, yıkılan evlerdeki eşyaları köylüler kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve fırtına birçok evde maddi hasarlar oluşturdu. İncesu köyünde bazı evler yıkılırken bazı evler ise yıkıldı. Yıkılan evlerdeki eşyalarını köylüler kendi imkanları doğrultusunda çıkarmaya çalıştı. Maddi hasarların oluştuğu köyde şiddetli fırtına bazı ağaçları da kökünden söktü. Yaşanan maddi hasardan sonra İncesu köyüne gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri köylülere yardım ederek çevre temizliği yaptı.
Öte yandan evleri yıkılan köylüler zor durumda kalarak yetkililerden yardım istedi.
(ŞÇ-AT-Y)
20.05.2017 10:13:52 TSI
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