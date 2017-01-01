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Ferhat Göçer Şanlıurfa günlerinde Ankaralıları coşturdu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen "Peygamberler Şehri Başkent'te" temalı Şanlıurfa günlerinin ikinci gününde misafirler Ferhat Göçer konseriyle coştu.

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinin ikinci günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin halk oyunları ekibinin gösterisi ve sıra gecesi ekibinin verdiği mini konserle başladı. Ankaralı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda ise güzel vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği ve Ankara Şanlıurfalılar Derneği stantlarındaki davul zurnanın ritmine daha fazla dayanamayan misafirler halaya katılıp gönüllerince eğlendi.

Akşam saatlerinde ise, ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne alarak kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Birbirinden güzel parçaları seslendiren Göçer, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Şanlıurfa türküleri de seslendiren Göçer, Ankara'da yaşayan Şanlıurfalıların memleket özlemlerini dindirmeye çalıştı.

Yaklaşık iki saat süren konser ara ara yağan yağmur ve soğuk havaya rağmen renkli geçti.

(BB-OE-Y)



20.05.2017 10:21:54 TSI

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