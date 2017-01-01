ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ferhat Göçer Şanlıurfa günlerinde Ankaralıları coşturdu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:21
Ferhat Göçer Şanlıurfa günlerinde Ankaralıları coşturdu
Ferhat Göçer Şanlıurfa günlerinde Ankaralıları coşturdu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen "Peygamberler Şehri Başkent'te" temalı Şanlıurfa günlerinin ikinci gününde misafirler Ferhat Göçer konseriyle coştu.
Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinin ikinci günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin halk oyunları ekibinin gösterisi ve sıra gecesi ekibinin verdiği mini konserle başladı. Ankaralı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda ise güzel vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği ve Ankara Şanlıurfalılar Derneği stantlarındaki davul zurnanın ritmine daha fazla dayanamayan misafirler halaya katılıp gönüllerince eğlendi.
Akşam saatlerinde ise, ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne alarak kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Birbirinden güzel parçaları seslendiren Göçer, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Şanlıurfa türküleri de seslendiren Göçer, Ankara'da yaşayan Şanlıurfalıların memleket özlemlerini dindirmeye çalıştı.
Yaklaşık iki saat süren konser ara ara yağan yağmur ve soğuk havaya rağmen renkli geçti.
(BB-OE-Y)

20.05.2017 10:21:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Haliliye'den Karaali kaplıcalarına sağlık turu
YEREL

HALİLİYE'DEN KARAALİ KAPLICALARINA SAĞLIK TURU
Belediye Başkanı Ayhan, Akçakale'yi Ankara'da tanıtıyor
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI AYHAN, AKÇAKALE'Yİ ANKARA'DA TANITIYOR
Ankara'da Haliliye tanıtılıyor
YEREL

ANKARA'DA HALİLİYE TANITILIYOR
Kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından vuruldu
YEREL

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU
Büyükşehir belediyesi kursiyerlerinden resim sergisi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURSİYERLERİNDEN RESİM SERGİSİ
Eyyübiye Belediyesinin Ankara'daki standına yoğun ilgi
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİNİN ANKARA'DAKİ STANDINA YOĞUN İLGİ
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA FUHUŞ OPERASYONU
Haliliyeli sporculardan masa tenisinde sekiz madalya kazandı
YEREL

HALİLİYELİ SPORCULARDAN MASA TENİSİNDE SEKİZ MADALYA KAZANDI
İrfan Gazetesi 94 yaşında
YEREL

İRFAN GAZETESİ 94 YAŞINDA
Şanlıurfa'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL

ŞANLIURFA'DA 19 MAYIS COŞKUSU
Haliliyeli öğrenciler Çanakkale'de
YEREL

HALİLİYELİ ÖĞRENCİLER ÇANAKKALE'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
AB ile rakamlara bakılırsa ayrılsak da beraberiz
İŞ-YAŞAM

AYRILSAK DA BERABERİZ

 1
  • 2 İran'da ilk sonuçlar açıklandı! İranlılar 'devam' dedi!
  • 3 Klozeti streç filmle sarıp bekledi, sonra da...
  • 4 Tarihi geceye bu kareler damga vurdu!