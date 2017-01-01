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Ankara'da Haliliye tanıtılıyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:22
Ankara'da Haliliye tanıtılıyor
Ankara'da Haliliye tanıtılıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Ankara'da bu yıl ilki düzenlenen Şanlıurfa tanıtım günlerinde kurdukları stantta gelen vatandaşlara Haliliye'yi tanıtıyor.
Başkan Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Şanlıurfa tanıtım günlerinde, Haliliye Belediyesinin standında vatandaşları kabul etmeyi sürdürüyor. Fuara gelen ve Haliliye Belediyesinin standını ziyaret eden vatandaşlar, Haliliye'nin kültürel değerleriyle ilgili bilgi alıp, yöresel ikramların tadına bakıyor. Başkan Demirkol da, vatandaşlarla görüşerek 12 bin yıllık tarihi bulunan Göbeklitepe'nin Haliliye'de olduğunu anlatarak, Ankaralıları Şanlıurfa'ya davet etti. Haliliye Belediyesinin standını ziyaret eden vatandaşlara, çeşitli dokümanlar da veriliyor.
Gazeteci Yavuz Donat'tan standı ziyaret etti
Haliliye Belediyesinin standını ziyaret eden Gazeteci Yavuz Donat, Başkan Fevzi Demirkol ile görüştü. Haliliye ilçesini Gazeteci Donat'a anlatan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak da yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Gençlere verdikleri önemi anlatan Demirkol, Gazeteci Donat'a hediye takdiminde bulundu.
Öte yandan AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer ve AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ile bürokratlar ve siyasilere de Haliliye Belediyesinin standını ziyaret eden isimler oldu.
(BB-OE-Y)

20.05.2017 10:22:36 TSI
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