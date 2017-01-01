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Kozanlı öğrenci ve velilerden Ankara-Eskişehir gezisi



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan İlçesinde eğitim veren özel bir kolejin öğrenci, öğretmen ve velileri Ankara ve Eskişehir illerine gezi düzenlediler.

Okulun gezi-tanıtma ve turizm kulübü danışman öğretmenleri Zeynal Aydın ve Aysun Günaldı'nın organize ettiği, İlkokul Müdürü Yakup Çelik'in kafile başkanlığında öğrenci-öğretmen ve veliler, Ankara ve Eskişehir illerini gezdi.

Ankara'da iki gün süren gezi turunda; Ankara Anıtkabir, Aslanlı Yol, Mozele, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Eski TBMM gezisini takiben Atatürk Orman Çiftliği' ne giderek burada öğle yemeğini yedikten sonra Hacı Bayram veli Türbesini ziyaret edildi.

Kafile daha sonra Eskişehir'e hareket etti. İlk olarak Sazova Parkı'nda Masal Köşkü, Korsan Gemisi, Yeraltı Su Dünyası ve Hayvanat bahçesi ziyareti sonrası Porsuk Çayı üzerinde öğle yemeği yenildi. Ardından Hamam yolundan yürüyerek tarihi Odun Pazarı Evlerini ziyaret eden öğrenci ve veliler, lüle taşı ve cam sanatları ürünleri satılan mağazaları da gezdiler. Alışveriş merkezini de gezen heyet daha sonra tekrar Kozan'a hareket ettiler.

(EMR-Y)



20.05.2017 10:23:00 TSI

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