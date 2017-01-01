ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aynur Oğuzhan'dan Doğanşehir teşkilat üyelerine teşekkür

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:27
Aynur Oğuzhan'dan Doğanşehir teşkilat üyelerine teşekkür
Aynur Oğuzhan'dan Doğanşehir teşkilat üyelerine teşekkür

(Fotoğraflı)

Şükrü Sağlam
MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Başkan Yardımcıları Leyla Keleş, Nurgül Geniş, ve Serpil Altun ile birlikte AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyarette konuşan, İl Başkanı Oğuzhan,16 Nisan referandumunda gösterdikleri özveriden dolayı Doğanşehir ilçe teşkilatı üyelerine teşekkür ederek , "Seçim sürecinde kadın kolları olarak yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. 16 Nisan'da yeni Anayasayı vatandaşa anlatmak için kapı kapı gezdiniz. Gece demediniz, gündüz demediniz her eve gittiniz. Hepiniz memleket için, çocuklarımızın geleceği için çalıştınız, evinizden çocuklarınızdan fedakarlık yaptınız. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim hiçbirimizin emeklerini geri çevirmedi hamd olsun. Yeni Türkiye sizlerin ellerinde yükseliyor. İnşallah hep birlikte daha büyük hizmetler yapacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Oğuzhan, ziyarette teşkilat üyeleri ile kısa bir bilgilendirme toplantısı da yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.
(ŞS-BT-OE-Y)

20.05.2017 10:27:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Pembe trambüslerin montajı yapılıyor
YEREL

PEMBE TRAMBÜSLERİN MONTAJI YAPILIYOR
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ, MALATYA'DA

Artan demir fiyatları inşaat sektörünü etkiliyor
YEREL

ARTAN DEMİR FİYATLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR
Malatya'da atış poligonu açıldı
YEREL

MALATYA'DA ATIŞ POLİGONU AÇILDI
Milletvekili Yaşar'ın acı günü
YEREL

MİLLETVEKİLİ YAŞAR'IN ACI GÜNÜ
Başkan Samanlı 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN SAMANLI 19 MAYIS'I KUTLADI
Darende'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL

DARENDE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI
CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
YEREL

CHP'DEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNUMU
CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
YEREL

CHP'DEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNUMU
Büyükşehir tiyatrosu tiratları sahneleyecek
YEREL

BÜYÜKŞEHİR TİYATROSU TİRATLARI SAHNELEYECEK
Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz:
YEREL

GENÇ MÜSİAD MALATYA ŞUBE BAŞKANI BARIŞ YILMAZ:
EN ÇOK OKUNANLAR
AB ile rakamlara bakılırsa ayrılsak da beraberiz
İŞ-YAŞAM

AYRILSAK DA BERABERİZ

 1
  • 2 İran'da ilk sonuçlar açıklandı! İranlılar 'devam' dedi!
  • 3 Klozeti streç filmle sarıp bekledi, sonra da...
  • 4 Tarihi geceye bu kareler damga vurdu!