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Varto'da 7 Bölgede Sokağa Çıkma Yasağı



VAN (İHA) - Muş Valiliği, PKK terör örgütüne yönelik operasyon nedeniyle 7 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoları bularak tahrip etmek, şüpheli görülen şahısların ikametgâhlarında Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli bir şekilde arama faaliyetleri yapmak üzere operasyon düzenlenecektir. Yapılacak operasyonlarda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmemesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 20 Mayıs 2017 günü saat 02:30'dan itibaren Varto ilçesine bağlı Omcalı, Yeşilpınar, Kuşluk ve Kayalıkale köyleri ile Konaklı ve Çavuşlu mahalleri ile sınırlı olmak üzere operasyonun sona ermesine kadar bahse konu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

(NA-ŞAK-BA-Y)



20.05.2017 10:29:42 TSI

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