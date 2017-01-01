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Gençlik Festivali'nin ilk gününde Buray heyecanı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:31
Gençlik Festivali'nin ilk gününde Buray heyecanı
Gençlik Festivali'nin ilk gününde Buray heyecanı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Festivali'nin ilk günü büyük bir coşkuyla başladı. İlk gün sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Buray sevenleriyle bir araya geldi.
19-20-21 Mayıs tarihlerinde üç gün sürecek olan Gençlik Festivalinde, canlı bowling, paten ve kaykay gösterileri, canlı langırt, eğlenceli balon futbol, zumba dans eğitimi ve gösterisi, akrobatik bisiklet ve rodeo gibi etkinliklerle vatandaşlar gün boyunca eğlenceli saatler geçirdi.
Spor aktiviteleri ve gençlik yarışmalarının ardından sahil dolgu alanı dolduran binlerce vatandaş Buray Konseri ile festivalin tadını çıkardı. Konser öncesi konuşma yapmak üzere sahneye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yılında gururla ve mutlulukla kutlandığını belirterek, "Yaşadığımız gurur ve coşkuyu bugün düzenlediğimiz yürüyüş ile Türkiye ve dünyaya bir kez daha ispat ettik. Yürüyüşe katılan herkesi tebrik ediyorum. Bayramımız kutlu olsun. Tam 98 yıl önce Samsun'da yanan meşale daha gür şekilde bugün de yanmaya devam ediyor. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri olan Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Devrimcilik, Laiklik, Halkçılık ve Milliyetçilik Türkiye Cumhuriyeti ile ilelebed var olacaktır. Herkes şunu bilsin ki, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kalbidir ve o kalp ebediyen atmaya devam edecektir. Bizim başka bir lider aramaya ihtiyacımız yoktur. Ebediyen Mustafa Kemal Atatürk bizim liderimiz olarak kalacaktır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tertiplemiş olduğumuz bu Gençlik Festivalinde üç gün boyunca doya doya eğlenin, hakkınızdır. Çünkü sizler gurur duyulacak bir halksınız. Çünkü sizler Cumhuriyet, Atatürk sevdalısı vatandaşlarsınız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hizmette üç seneyi geride bıraktık. Hizmet süremizin sonunda Tekirdağ, Türkiye'deki 30 büyükşehir içerisinde kalkınmasını tamamlamış, herkesin gurur duyacağı bir büyükşehir haline gelecek" dedi.
Başkan Kadir Albayrak'ın konuşmasının ardından sahne alan Buray, konser alanını dolduran vatandaşlarla coşkulu bir gece yaşattı. Yaklaşık üç saat süren konser boyunca Tekirdağlılar, Buray'ın şarkılarına eşlik etti.
(HLD-ÖK-Y)

20.05.2017 10:31:45 TSI
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