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Divapan sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:32
Divapan sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor
Divapan sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor
- Divapan'a ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Enerjide verimli sanayi kuruluşlar arasında 3 yıllık veriler dikkate alınarak kendi sektöründe geçen yılın birincisi olan Divapan firması ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini de alarak sektöründe öncü olmaya devam ediyor.
Düzce'de ahşap panel sektöründe faaliyet gösteren Divapan Entegre A.Ş. ödüle doymuyor.
Enerjide verimli sanayi kuruluşlar arasında 3 yıllık veriler dikkate alınarak kendi sektöründe geçen yılın birincisi olan Divapan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini de alarak sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Daha önce sektörde ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan Divapan sektöründe bu belgeyi alan ilk 3 firma arasında yer almıştır.
Bilindiği üzere Divapan; ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001, SA 8000, OHSAS 18001 belgelerini alan Türkiye'de 1. dünyada ise 52. kuruluş unvanına sahip.
(AY)

20.05.2017 10:32:24 TSI
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