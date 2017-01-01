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Kilis Kız Öğretmen Okulu" mezunları 50 yıl sonra bir araya geldi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:32
Kilis Kız Öğretmen Okulu" mezunları 50 yıl sonra bir araya geldi
Kilis Kız Öğretmen Okulu" mezunları 50 yıl sonra bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Kız Öğretmen Okulu mezunları 50 yıl sonra Türkiye'nin dört bir yanından gelerek okulumuzun düzenlediği program ile bir araya geldiler.
Kilis Kız Öğretmen Okulunun ismi Nedim Ökmen Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesine rağmen bu okuldan mezun olanlar, eğitim gördükleri Kilis Kız Öğretmen Okulundan kopamıyorlar. 1963-70 arası dönemlerde mezun olan öğrenciler ve o dönemde okulda görev yapan öğretmenlerin bir araya geldiği buluşmada eski öğrenciler hasret giderdiler.
Okul bahçesinde gerçekleşen programda duygulu anlar yaşandı. Anılarını paylaşan öğretmenler ve öğrencileri herkesi adeta zaman makinesinde yolculuğa çıkardılar.
Eski öğrenciler daha sonra hep bir ağızdan "Kız Öğretmen Okulu Marşını" okudular.
Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kalli, bir çoğu Kilis Kız Öğretmen Okulundan mezun olduktan sonra öğretmen olarak görev yaptığını belirterek, "Eski öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okulumuzda misafir etmekten fazlasıyla mutlu olduk. Eski arkadaşların buluşmasına vesile olduk. Okudukları sınıfları gezerek geçmişe yolculuk yaptılar" dedi.
(MAD-OE-Y)

20.05.2017 10:32:33 TSI
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