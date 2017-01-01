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Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle stant açıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:35
Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle stant açıldı
Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle stant açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Devlet Hastanesinde Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle stant açıldı.
İl Halk ve Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani, hastanede hipertansiyon günü nedeniyle stant açtıklarını ifade ederek, "Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak bilinen hipertansiyon, kan basıncının yükseldiği kronik (süregen) bir hastalıktır. Kan basıncı yüksek olan kişilerin çoğu, yıllarca bunun farkında olmayabilirler. Çoğunlukla herhangi bir semptom görülmez, ancak yüksek kan basıncı tedavi edilmediğinde, tüm vücuttaki atardamarlara ve yaşamsal önemi olan organlara hasar verebilir. Bu nedenle yüksek kan basıncı çoğunlukla 'sinsi katil' olarak adlandırılır. Dünya Hipertansiyon Günü, yüksek kan basıncından kaynaklanan önlenebilir hastalıklar olan inme (felç), kalp ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek amacıyla organize edilmektedir. Hipertansiyona yol açan ve risk oluşturan 'aşırı tuz tüketimi' ülkemiz için ciddi bir sorun olup, sağlıklı yaşam için önerilen günlük tuz tüketim miktarı 6 gram olmasına rağmen, ülkemizdeki günlük kişi başı tuz tüketimi ortalama bu rakamın 3 katı olan 18 gramdır. Yüksek kan basıncından korunmak için ağır ve yağlı yemeklerden, tuzdan, sigaradan, alkolden ve fazla kilolardan sakınmak, düzenli egzersiz yapmak, kan basıncını düzenli ölçtürüp kaydetmek, hekimin vereceği ilaçları hekim değiştirene ya da durdurana kadar, düzenli olarak almak gerekmektedir. Asıl olan, hastalanmayı önlemektir. Yüksek kan basıncı hastalığına yakalananların ise yaşamlarını buna göre düzenlemeleri ve tedavilerini yaşam boyu hiç aksatmadan sürdürmeleri gerekmektedir" dedi.
Açılan stantlarda vatandaşı bilgilendirmek için broşür dağıtılırken, hemşireler, vatandaşların tansiyonlarını ölçtüler.
(MAD-OE-Y)

20.05.2017 10:35:40 TSI
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