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İzmit Belediyesinden emlak vergisi uyarısı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:42
İzmit Belediyesinden emlak vergisi uyarısı
İzmit Belediyesinden emlak vergisi uyarısı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi yetkilileri Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik vergilerinin ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.
İzmit Belediyesi yetkililerince, 2017 yılına ait Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik vergilerinin birinci taksitlerinin 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerektiği söylendi. İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, mükelleflerden vergilerini ödemek için son günü beklememeleri istendi. Açıklamada, vatandaşların vergilerini İzmit Belediyesi merkezi binası Belsa 3. Kattaki Gelir Birimine, İzmit Kaymakamlıktaki vezneye, Bekirdere Üçyol'daki Mevlana Kültür Merkezine, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe'deki belediye birimlerine yatırabilecekleri belirtildi.
(GY-Y)

20.05.2017 10:42:30 TSI
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