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Seydişehir'de uçurtma şenliği



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bu yıl ilk kez "Gökyüzü Şenlensin Çocuklar Neşelensin" uçurtma şenliği düzenledi.

Kapalı Spor Salonu yanında bulunan alanda düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklara ve gençlere coşkulu bir bayram havası yaşatan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Millet olarak, toplum olarak çocuklarımızı özgüvenli yetiştirebilirsek, ilerleyen zaman diliminde memlekete katkıları da kendilerine olan katkıları o kadar fazla olacaktır" dedi.

Merkez İlkokulu öğrencilerin hazırladığı roman havası ve Kafkas oyunları ile başlayan şenlik Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın selamlama konuşması ve Morton Gurubunun konseri ile devam etti.



"İnsan oğluna hizmet etmek, en şerefli hizmetlerin başında gelir"

Başkan Tutal, "Allah'ın yaratmış olduğu canlar içerisinde, en şereflisi insanoğludur. İnsanoğluna hizmet etmek, en şerefli hizmetlerin başında gelir. İnsanoğlunun devamını çocuklarımız sağlar. Bundan dolayı temel amacımız, insana hizmet olduğundan geldiğimiz günden, bugüne kadar yaptığımız sosyal faaliyetlerde özellikle annelerimize ve çocuklarımıza yönelik projeler öne çıkmıştır. Bu gün sizlerle birlikte yine böyle bir faaliyetteyiz. Meydanımızı panayır alanına çevirdiğiniz için ben herkese teşekkür ediyor, eğlencelerin en güzelini yaşama ve tatma düşüncesiyle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Selamlama konuşmasının ardından Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesi tarafından alanda kurulan stantlarını tek tek gezerek şenliğe katılanlara Osmanlı şerbeti ile macunu, balon, uçurtma ve şapka hediye etti.

İkram çeşmesine ve şişme oyun grubunu da ilgi büyüktü. Seydişehir Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmalar uçurtuldu. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken gökyüzünü kaplayan rengarenk uçurtmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Programa Kaymakam Aydın Erdoğan ve eşi, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve eşi, belediye meclis üyeleri, STK başkanları, çocuklar ve aileleri katıldı.

(İB-İP-Y)



20.05.2017 10:44:29 TSI

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