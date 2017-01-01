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Kaymakam Erkayıran, yamaç paraşütü için yer tespiti yaptı



(Fotoğraflı)



İsmet Biçen

HATAY (İHA) - Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, ilçede yamaç paraşüt alanı kurulması için çalışma başlattı.

Geçtiğimiz hafta İskenderun'da ilk kez yapılan yamaç paraşütü deneyiminden sonra Kırıkhan İlçe Kaymakamı Mustafa Erkayıran Kırıkhan'da yamaç paraşütü alanı kurulması için çalışma başlattı.

Kaymakam Erkayıran, İskenderun'dan gelen yamaç paraşütü eğitmenleri Mehmet Karaömer ve Yılmaz Verim ile Ceylanlı Mahallesi'nde yer tespiti yaptı. Alanın teknik olarak uygun olması halinde yamaç paraşütü Kırıkhanlıların hizmetine sunulacak.

Yamaç Paraşütü Eğitmeni Mehmet Karaömer, Kırıkhan'da yamaç paraşütü yapılması için Kaymakam Erkayıran'ın kendilerine destek olduğunu belirterek, "Biz daha önce burada bayrak töreni için gösteri amaçlı bir uçuş yapmıştık, şimdi burada incelemelerde bulunuyoruz, gördüğümüz kadarıyla şu an bir sıkıntı yok. Bir sonraki çalışmada pist alanı oluşturup yamaç paraşütü ve eğitim uçları yaptıracağız. İskenderun'da da yapılan bu sporu Amik Ovası cephesine de taşımaya çalışacağız" dedi.

(ELF-Y)



20.05.2017 10:45:28 TSI

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