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7 yaşında yazardan Başkan Doğan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 7 yaşında kitap yazan Naz Ünözkan, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti.

Annesi Sevilay, babası Bora Ünözkan ile birlikte gerçekleşen ziyarette küçük Naz, yazdığı Zunzun Uyazda isimli kitabını Başkan Doğan'a hediye etti. Başkan Doğan'a kitap hediye etmenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Naz, Zunzun'un maceralarını yazmaya devam edeceğiniz ifade etti. İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Naz Ünözkan'ı ağırlamaktan ayrı bir keyif duyduğunu belirten Başkan Doğan, kitabın içeriğine dair yazarından bilgiler aldı. Başkan Doğan, Naz'dan kahramanının maceralarına bir yenisini daha ekleyerek, 'Zunzun Başkan Olunca' adlı bir kitap yazmasını da istedi.

Küçük yaşta yazdığı kitabı için Naz'ı kutlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ailesini de tebrik etti. Başkan Doğan, "Biz her zaman çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Naz da bizim neden çocuklarımızla gurur duymamız gerektiğini gösteren bir örnek. İzmit Belediyesi olarak çocuklarımızın bilgi ve becerilerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi'nin 'Pişman' dergisini Naz'a hediye eden Başkan Doğan yazarlık hayatında başarılar diledi.

(GY-Y)



20.05.2017 10:47:32 TSI

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