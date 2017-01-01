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Üniversite öğrencilerinin projeleri görücüye çıktı



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı tarafından proje kültürü oluşturmak, bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını teşvik etmek amacıyla "Kırklareli Üniversitesi II. Proje Pazarı" organizasyonu düzenlendi.

Kayalı Kampüsü Çarşı Fuaye Alanında, gerçekleştirilen etkinlikte akademisyen ve öğrenciler, fikirlerini ve projelerini görücüye çıkardı.

Üniversiteden çıkacak olan sanayiye uygulanabilirliği yüksek projeleri ve buluşları tespit etmek ve Ar-ge ve inovasyon çalışmalarının devam etmesi açısından önemli olan "Proje Pazarı"nın açılışını, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür gerçekleştirdi.

Projelerin öneminden bahseden Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Yeni projelerin ortaya çıkması ve çıktılarının katma değere dönüşmesi Kırklareli, Trakya ve ülkemizin bilim, teknoloji ve inovasyon çerçevesinde bir çekim noktası haline gelmesinde büyük önem taşımaktadır. Proje Pazarı" etkinliğinin ikincisinin düzenlendiğini ifade ederek bu yılki etkinliğe 38 projenin katıldığını belirtti. Her yıl "Proje Pazarı" etkinliğini güçlendirdiklerini dile getiren Şengörür, "Üniversite olarak daha sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz. Arzumuz bütün akademisyen ve öğrencilerimizin bu tür faaliyetlere katılmalarıdır. Önümüzdeki yıl bu projelerimizin artacağına inancım tamdır. Tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdeleyi keserek projeleri gezen Şengörür proje sahibi akademisyen ve öğrencilerden bilgi aldı.

(KA-HD-BA-Y)



20.05.2017 10:48:04 TSI

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