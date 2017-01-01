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Van'da fırtına

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:49
Van'da fırtına
Van'da fırtına
- Van'da yağmurla birlikte çamur yağdı
- Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan fırtına, sahil kenarında bulunan 2 metrelik istinat duvarını aştı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

VAN (İHA) - Van'da, saatteki hızı 35 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Van Gölü'nde oluşan dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan fırtına, sahil kenarında bulunan 2 metrelik istinat duvarını aştı. İskele Mahallesi'ndeki Feribot İskelesi'nin etrafındaki 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar, yoldan geçen araçlara kadar ulaştı. Saatteki hızı 35 kilo metreyi bulan fırtına birçok elektrik enerji nakil hatlarında arıza meydana gelirken, zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor. Arızaların meydana geldiği bölgelerde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
"Van'a çamur yağdı"
Van'da dün akşam saatlerinden itibaren belli aralıklarla devam eden yağmurun ardından araçların üzerinde biriken çamur şaşırttı. Yağmurla birlikle araçların cam ve kaportaları kısa sürede çamur rengine büründü. Sabah işe gitmek için uyanan vatandaşlar, akşam temiz bıraktıkları araçlarını çamur içinde görünce şaşırdı. Araçları çamurlanan sürücüler oto yıkamacılarına akın etti.
(ŞAK-Y)

20.05.2017 10:49:31 TSI
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