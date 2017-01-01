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Sarıkamış'ta yılsonu sergisi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:50
Sarıkamış'ta yılsonu sergisi
Sarıkamış'ta yılsonu sergisi

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta açılan kurslara katılan kursiyerlerin yıl içerisinde yaptıkları el emeği, nuru ürünler sergilendi.
Kaymakam Yusuf İzzet Karaman ve Belediye Başkanı Göksal Toksoy'un açılışını yaptığı sergide bir birinden güzel ürünler katılımcıların beğenisi kazandı.
Açılışı yapılan sergiyi gezen Kaymakam Karaman, Belediye Başkanı Toksoy ve beraberindekiler, sergide emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, "Halk Eğitim Merkezi'ndeki sene sonu sergimize katıldık. Usta öğreticiler nezaretinde el emeği göz nuru ile yapılan işlemeleri gördük. Bu sene daha başarılı çalışmalar vardı. Başta Halk Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm usta öğretici öğretmenlerimizi ve öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Öte yandan Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi'nde açılan serginin bir hafta açık kalacağı öğrenildi.
(IÇ-AT-Y)

20.05.2017 10:50:44 TSI
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