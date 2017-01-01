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Bu da mezar sergisi

- Ramazan ayı yaklaştı mezarcılar bayram yapıyor



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Türkiye'de sık sık yaşanan ekonomik krizler birçok sektörü olumsuz etkilerken, ekonomik kriz ve iş durgunluğundan etkilenmeyen öyle bir sektör var ki o da mezarcılar. Aydın'da tek işi mezar yapmak olan mermerci Erdinç Akçay, "Ramazan ile Kurban Bayramı'nda mezar yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi'nde yaklaşık 20 yıldır mezar işi yapan bir mermer firması Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte geceleri de mezar yapmaya başladı. Onlarca çeşit mezar yaptığını ve müşterilerin talebi doğrultusunda farklı mezarlar da yaptıklarını belirten Erdinç Akçay, birçok sektörde yaşanan ekonomik kriz ve işsizliğin mezarcılık sektöründe yaşanmadığını söyledi. Kalite ve işçiliğine göre 500 TL ile 15 bin TL arasında mezar fiyatlarının değiştiğini belirten Erdinç Akçay, bazı kişilerin kendi mezarını ölmeden önce yaptırdığını belirtti.



"Mezar vitrinine gelip beğeniyorlar"

Birçok kişiye 'ölüm' ve 'mezar' kelimeleri soğuk gelse de kaçış olmayan bu son için bir çok kişi önceden hazırlık yapıyor. Ölmeden önce kendi mezarını hazırlatanlar ünlü mezarcı Erdinç Usta'nın ya hazır mezarlarından kendine mezar seçiyor ya da hayalini kurduğu mezarın özelliklerini ustaya anlatıp kendine göre bir mezar hazırlatıyor. Kendi mezarını kendisi hazırlamadan ölenler için ise yakınları gelip atölyedeki numune mezarlardan beğeniyor.

Her yıl Recep ayından itibaren mezar vitrinini yenileyen Erdinç Akçay, mezar işlerinin en yoğun olduğu şu günlerde mezar yapmaktan arta kalan zamanlarında daha güzel görünmesi için sergilediği mezarların tozunu almakla meşgul oluyor. Kuşadası'ndan Didim'e Aydın merkezden Buharkent'e kadar çok sayıda müşterisinin olduğunu belirten Erdinç Akçay, Ramazan Bayramına kadar randevu ile çalıştığını belirtti. Karayolu üzerindeki mezar vitrini oldukça dikkat çekerken göz kamaştıran mezarların özellikle ramazan ve kurban bayramı öncesi yok sattığı öğrenildi.

(İK-BA-Y)



20.05.2017 10:52:26 TSI

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