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Elektrik kesintileri suyu olumsuz etkiliyor



VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü yaşanan su kesintilerinin elektrik kesintilerinden olduğunu duyurdu.

Van'da 2 gündür yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı, elektrik kesintilerinden dolayı kentin birçok yerine su verilemediğini açıklayan VASKİ yetkilileri, VEDAŞ yetkilileriyle birlikte elektrik kesintilerinden yaşanan olumsuzluğu gidermek için sürekli bilgi alış verişinde bulunarak konu takip edildiğini ifade ettiler. VASKİ İçme Suyu Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Kentin değişik yerleşim yerlerinde su depolarında yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı su verilemediğini belirten yetkililer, su depolarından yerleşim yerlerine motorlar vasıtasıyla su verilmektedir. Ani elektrik gidiş gelişleri motor ve pompalara zarar vermektedir. Elektrik gelmesi halinde depolardaki doluluk oranına ulaşamadan tekrar kesilmesi yaşanan su sıkıntısını daha fazla hissedilmesine sebep olmaktadır. VEDAŞ çalışanlarından sürekli bilgi aldıklarını ve sorunu gidermek için konuyu takip ediyoruz. Elektriklerin gelmesi halinde düzenli olarak su verilecektir" denildi.

(ŞAK-Y)



20.05.2017 10:55:19 TSI

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