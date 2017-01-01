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Vali İsmail Ustaoğlu, STK'larla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi. Toplantıda ildeki ekonomik gelişmeler ele alındı.

Bayburt Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıda ildeki STK'lar ve ekonomik aktörlerle mevcut problemlerin çözümü için çeşitli dönemlerde bir araya geldiklerini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Bu toplantılarımızda bizimle paylaşacağınız meseleler olabilir, mevcut problemlerin çözümü noktasında farklı öneriler olabilir ya da her hangi bir konu üzerinde çeşitli fikirler olabilir bunları ilgili kurumlar nezdinde değerlendirerek görüşmek istiyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere 2017 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde İstihdam Seferberliği yılı olarak ilan edildi. Önümüzdeki süreçte çeşitli sektörlerdeki çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte bu noktada mesafe kat etmeyi planlıyoruz." dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sektörün ihtiyaç duyacağı iş gücü kapasitesine yönelik gerekli değerlendirmelerin yapıldığını belirtti. Konuyla ilgili olarak sektör temsilcilerine çeşitli sorumluluklar düştüğüne değinen Vali İsmail Ustaoğlu, "Sizlerle birlikte burada ortak bir akıl oluşturarak neler yapabiliriz bunu değerlendirmek istiyoruz. Diğer taraftan İstihdam Seferberliği kapsamında mevcut istihdamı ne kadar artırabiliriz bu konuda da görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor. Yeni sofraların kurulması, yeni istihdamlar sağlanması, zaruret içerisinde olan vatandaşlarımıza yeni iş olanaklarının sunulması hepimizin yüzünü güldürecektir. Sizlerden bu konuda biraz fedakar davranmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getirmesiyle son bulan toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Abdullah Kahveci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Cengiz Kahraman ve diğer ilgililer katıldı.

(YY-AT-Y)



20.05.2017 11:03:49 TSI

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