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Başkan Yemenici DOGAY'ın jüri üyeleriyle yemekte bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - DASK Doğada Görüntü Avcılığı Yarışmasının jüri üyeleri bir araya geldi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, DASK Doğada Görüntü Avcılığı Yarışmasının (DOGAY) jüri üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Gültekin Çizgen, Fikret Özkaplan, Necmettin Külahçı, Tuğrul Çakar, Ali Rıza Akalın ve diğer jüri üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yemenici, böyle anlamlı ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Yemenici "Bu tür organizasyonlar amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırıyor, fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Tarihi ve doğal güzellerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerinin de fotoğraf karelerine yansıyor. Bu organizasyon ilçenin sosyal ve kültürel tanıtımına katkı sağladı" dedi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin konuşmasının ardından yemeğe katılan fotoğraf sanatçısı Mustafa Eser hazırlamış olduğu Makro Mersin 101 Kelebek isimli fotoğraf kitabını Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye hediye etti.

(AY)



20.05.2017 11:20:08 TSI

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