ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balıkesir'de 'Türk Milliyetçiliği' paneli

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:23
Balıkesir'de 'Türk Milliyetçiliği' paneli
Balıkesir'de 'Türk Milliyetçiliği' paneli

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Alperen Ocakları '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikler kapsamında panel düzenledi. Panelde konuşmacı olarak, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan katıldı. Taştan," Türk Milliyetçiliği" konulu konferans verdi.
Türk Milliyetçiliği alanında birçok eseri bulunan ve "Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu" adlı tarihi araştırma kitabını yeni yayınlayan Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan, Balıkesir Alperen Eren Ocaklarının '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kapsamında düzenlediği 'Milliyetçilik' konulu konferansa katıldı.
Doç.Dr. Taştan konferansa katılanlara Türk Milliyetçiliğinin doğuşunda bu güne kadar gelişen milliyetçilik ve milliyetçiliğin akımının son durumu hakkında geniş bilgi verdi. İlgi ile izlenen konferansa Balıkesir Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Salim Çonoğlu, yazarlar Metin Savaş, Abdullah Mollaoğlu, Haluk Doğan, Alperen Ocakları Başkanı Mesud Selim Erden, akademisyenler ve çok sayıda dinleyici ilgi ile izledi.
(HT

20.05.2017 11:23:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tokat Öğretmen Okulu Mezunları Ayvalıkta buluştu
YEREL

TOKAT ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI AYVALIKTA BULUŞTU
Burhaniye' de liseli tiyatrocular profesyonelleri aratmadı
YEREL

BURHANİYE' DE LİSELİ TİYATROCULAR PROFESYONELLERİ ARATMADI
Hürriyet Mahallesinde geleneksel pilav hayrı yapıldı
YEREL

HÜRRİYET MAHALLESİNDE GELENEKSEL PİLAV HAYRI YAPILDI
Burhaniye'de İngilizce Sokağı açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE İNGİLİZCE SOKAĞI AÇILDI
Ayvalık'ta 19 Mayıs töreni
YEREL

AYVALIK'TA 19 MAYIS TÖRENİ
15. Kuva-yi Milliye'nin Turnuvasının Şampiyonu belli oldu
YEREL

15. KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN TURNUVASININ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
Gömeç'te 19 Mayıs heyecanına bisikletçilerde ortak oldu
YEREL

GÖMEÇ'TE 19 MAYIS HEYECANINA BİSİKLETÇİLERDE ORTAK OLDU
Havran'da 19 Mayıs heyecanı
YEREL

HAVRAN'DA 19 MAYIS HEYECANI
Burhaniye'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL

BURHANİYE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
&quot;Trafikte Genç Fikirler&quot; 2017 Proje Yarışmasında Türkiye 6.'sı oldu
YEREL

"TRAFİKTE GENÇ FİKİRLER" 2017 PROJE YARIŞMASINDA TÜRKİYE 6.'SI OLDU
Balya'da BENGİ projesi her yerde, her evde
YEREL

BALYA'DA BENGİ PROJESİ HER YERDE, HER EVDE
Mini Voleybol ve Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi
YEREL

MİNİ VOLEYBOL VE SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI SONA ERDİ
Dursunbey'de hizmet vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL

DURSUNBEY'DE HİZMET VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİYOR
Benim Adım İyilik Projesi devam ediyor
YEREL

BENİM ADIM İYİLİK PROJESİ DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte birbirinden acımasız eşek şakaları
YAŞAM

KLOZETİ STREÇ FİLMLE SARIP BEKLEDİ, SONRA DA...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 İran'da ilk sonuçlar açıklandı! İranlılar 'devam' dedi!