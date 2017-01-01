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Balıkesir'de 'Türk Milliyetçiliği' paneli



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Alperen Ocakları '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikler kapsamında panel düzenledi. Panelde konuşmacı olarak, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan katıldı. Taştan," Türk Milliyetçiliği" konulu konferans verdi.

Türk Milliyetçiliği alanında birçok eseri bulunan ve "Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu" adlı tarihi araştırma kitabını yeni yayınlayan Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan, Balıkesir Alperen Eren Ocaklarının '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kapsamında düzenlediği 'Milliyetçilik' konulu konferansa katıldı.

Doç.Dr. Taştan konferansa katılanlara Türk Milliyetçiliğinin doğuşunda bu güne kadar gelişen milliyetçilik ve milliyetçiliğin akımının son durumu hakkında geniş bilgi verdi. İlgi ile izlenen konferansa Balıkesir Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Salim Çonoğlu, yazarlar Metin Savaş, Abdullah Mollaoğlu, Haluk Doğan, Alperen Ocakları Başkanı Mesud Selim Erden, akademisyenler ve çok sayıda dinleyici ilgi ile izledi.

(HT



20.05.2017 11:23:45 TSI

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